輝達否認要收購「一家大型公司」…戴爾、惠普股價盤後回落

輝達（Nvidia）否認SemiAccurate網站的一篇報導。該報導稱，輝達正尋求收購一家大型公司，以利「重塑個人電腦（PC）行業格局」。SemiAccurate這篇報導，在周一（13日）盤中引發PC大廠戴爾（Dell）和惠普（HP）的股價大漲超過5%；輝達否認後，兩家公司股價均在盤後交易反轉下跌逾3%。

SemiAccurate的報導指出，輝達已就收購一家「規模較大的公司」，談判持續了一年多。交易若達成，將重塑個人電腦產業的格局。SemiAccurate表示，他們自2024年底以來，就一直在跟蹤相關消息，預計談判「正在臨近達成交易或放棄收購的時間點」。

輝達一位發言人向彭博新聞表示：「媒體報導不實；輝達沒有在磋商收購任何個人電腦製造商。」

在輝達否認後，戴爾股價在周一盤後交易中下跌3.4%；正常交易時段則是上漲6.7%，收在創紀錄高點189.79美元。惠普股價周一收漲5.3%、報19.23美元；盤後交易回落逾3%。

戴爾和惠普均未回應置評請求。

戴爾和惠普是全球主要個人電腦供應商。根據行業研究公司Gartner的數據，今年第1季惠普在全球PC市場市占為19%，僅次於聯想的接近27%。戴爾的PC市占則約有17%。

戴爾也生產使用輝達晶片的人工智慧（AI）伺服器，並預測在截至2027年1月的本會計年度，這項業務將帶來約500億美元收入。

做為全球最大AI晶片商且為市值最高公司，輝達截至1月的上一個會計年度，已向合作夥伴及客戶投資了700億美元，以推廣AI。輝達執行長黃仁勳一直是推動AI運用的主要倡導者。