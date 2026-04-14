油價開盤後下挫 WTI跌逾2% 美伊有望重啟談判 范斯：美國準備收尾

國際油價今天（14日）開盤後下跌，因為在美國封鎖荷莫茲海峽後，美國與伊朗可能重啟和平談判的跡象浮現。美國副總統范斯透露，美國準備開始讓伊朗戰爭的問題收尾。

西德州中級原油（WTI）5月期貨今天開盤後下跌約2.37%，跌破每桶97美元，報每桶96.73美元。

布蘭特原油6月期貨周一收盤上漲4.37%，漲幅已較盤初收斂，收在每桶99.36美元，同樣是回落到100美元之下。

彭博資訊引述的知情人士表示，美伊雙方正討論進一步談判，以達成更長期的停火協議，目標是在4月7日宣布的兩周停火到期前舉行新一輪會談。一個想法是重返巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德進行第二輪談判，但也在考慮其他地點。

白宮和美國國務院未立即回應置評請求。CNN周一報導，白宮官員正討論再次舉行會晤的可能性。

美國總統川普周一稍早也釋出對更多談判持開放態度的訊號，他表示伊朗方面已主動與美方聯繫，他對記者說：「今早我們接到了合適的人、正確的人打來的電話，他們想要達成協議。」另一方面，伊朗總統裴澤斯基安表示，伊朗準備在國際法與相關規範框架內繼續和平談判。

美國和以色列對抗伊朗的戰爭已進入第七周，已使全球原油市場劇烈動盪。源基礎設施遭到打擊，加上伊朗限制荷莫茲海峽的通行，進一步加劇供應緊張。周一，美國對進出伊朗波斯灣港口的船隻實施封鎖，使局勢進一步升級。

率團引領美伊首輪談判的美國副總統范斯表示，對伊朗石油的封鎖提高了美方的談判籌碼。他也坦承，汽油價格飆升並創2022年以來新高，對美國消費者造成壓力。

范斯在接受福斯新聞訪問時表示：「我確實認為我們已達成目標，可以開始讓這件事逐步收尾。」

華盛頓智庫戰略暨國際研究中心中東計劃資深研究員托德曼表示，美國的海上封鎖「無疑會對伊朗的經濟升高壓力」，但同時也會推升能源價格，對全球經濟造成更大傷害。