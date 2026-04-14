台積電ADR小跌0.3% 較台北交易溢價18.1%

台積電ADR周一小跌0.3%，收在369.57美元，較台北交易溢價18.1%。

美國股市周一忽略上周末美伊談判破裂的消息，更看重焦企業財報和川普總統釋出的和談希望。在軟體股強勢反彈帶動下，標普 500 指數完全收復自 2 月下旬戰爭爆發以來的全部跌幅。那斯達克指數則創下自 2023 年以來最長連漲紀錄。

道瓊工業指數上漲 301.68 點，漲幅 0.6%，收在48,218.25 點。標普 500 指數上漲 69.35 點，漲幅 1%，收 6,886.24 點。那斯達克綜合指數上漲 280.84 點，漲幅 1.2%，收 23,183.74 點。

儲存晶片廠 SanDisk 將納入那斯達克 100 指數，股價大漲 11.8%。費城半導體指數也受激勵連九日上漲，漲幅1.7%，且連四日再創新高。英特爾（Intel）續漲4.5%，輝達（NVIDIA）漲0.4%，也都是連九日上漲。

台灣加權股價指數周一上漲39.46點，漲幅0.1%，收在35457.29點。台積電（2330）下跌0.5%收在1,990元。

個股 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM US 2,350.76 -0.28% 1,990.00 18.13%

日月光 ASX US 422.20 +6.88% 417.50 1.13%

聯電 UMC US 61.70 -0.41% 60.10 2.66%

中華電 CHT US 134.18 +0.07% 134.50 -0.24%