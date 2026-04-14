標普收復戰前失土 川普稱伊朗仍盼達成協議 費半連四日創新高

美國股市周一忽略上周末美伊談判破裂的消息，更看重焦企業財報和川普總統釋出的和談希望。在軟體股強勢反彈帶動下，標普 500 指數完全收復自 2 月下旬戰爭爆發以來的全部跌幅。那斯達克指數則創下自 2023 年以來最長連漲紀錄。

道瓊工業指數上漲 301.68 點，漲幅 0.6%，收在48,218.25 點。標普 500 指數上漲 69.35 點，漲幅 1%，收 6,886.24 點。那斯達克綜合指數上漲 280.84 點，漲幅 1.2%，收 23,183.74 點。

儲存晶片廠 SanDisk 將納入那斯達克 100 指數，股價大漲 11.8%。費城半導體指數也受激勵連九日上漲，漲幅1.7%，且連四日再創新高。英特爾（Intel）續漲4.5%，輝達（NVIDIA）漲0.4%，台積電ADR跌0.3%。

美軍對離開伊朗港口的船隻實施海上封鎖，切斷德黑蘭每日約 200 萬桶的原油出口。然而，川普隨後表示伊朗仍希望達成協議，緩解了市場對於衝突升級的極度恐慌。

布蘭特原油期貨盤中衝破 100 美元後回吐部分漲幅，收在每桶 99.36 美元。芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比指出，市場預期油價飆升僅是暫時的，只要此趨勢維持，對經濟影響有限。

投資人開始將注意力從戰火轉向第1季財報。分析師預期標普 500 指數成份股獲利將實現約 12% 的年增率。

JonesTrading 首席市場策略師 Michael O'Rourke 說： 「油價回落加上空頭部位推動了股市反彈。總結來說，投資人對新聞真實性持懷疑態度，但他們也不想站錯邊。」

Janney Montgomery Scott 首席投資策略師 Mark Luschini 說： 「市場對反覆拉鋸的談判已不那麼敏感。投資人擔心錯過機會，如果解決方案很快達成，市場可能會大幅反彈，而他們不願在場外觀望。」

投資人開始區隔 AI 時代的贏家，甲骨文（Oracle） 飆漲 12.7% 稱冠標普500指數；ServiceNow上漲超過 7%，微軟上漲 3.6%。iShares 科技軟體 ETF 大漲 5.4%。

高盛（Goldman Sachs）公布上季獲利超出預期，但受固定收益與大宗商品（FICC）業務疲軟拖累，股價逆勢下跌 1.9%。市場關注周二摩根大通和花旗的財報。

受油價反彈疑慮影響，美航、聯航與達美航空跌幅均超過 0.8% 至 1%，反映燃料成本增加的顧慮。