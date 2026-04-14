川普稱伊朗仍期盼達成協議 美國股市收漲

美國股市周一忽略上周末美伊談判破裂的消息，更看重焦企業財報和川普總統釋出的和談希望。在軟體股強勢反彈帶動下，標普 500 指數完全收復自 2 月下旬戰爭爆發以來的全部跌幅。那斯達克指數則創下自 2023 年以來最長連漲紀錄。

2026-04-14 07:02