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川普稱伊朗仍期盼達成協議 美國股市收漲
美軍開始封鎖伊朗港口之際，美國總統川普（Donald Trump）稍早聲稱，伊朗主動聯繫希望達成協議，此消息推動華爾街股市主要指數收高。
道瓊工業指數上揚301.68點或0.63%，收48218.25點。
標準普爾500指數揚升69.35點或1.02%，收6886.24點。
那斯達克指數上漲280.84點或1.23%，收23183.74點。
費城半導體指數攀漲149.70點或1.68%，收9039.52點。
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