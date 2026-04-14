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OPEC三月石油日產量劇減27% 減幅創單月新高
油國組織（OPEC）3月石油日產量比2月劇減27%，創最大單月減幅，主因伊朗實際關閉荷莫茲海峽，重創波斯灣產油國產量。
OPEC的文件中指出，3月日產量為2,080萬桶，比2月減少790萬桶，但並未直接提戰爭影響5個會員國，而是提到「地緣發展」必須被「密切監視」。
通常OPEC產量的70%來自沙烏地阿拉伯、阿聯、伊拉克及科威特，這些國家都因為伊朗控制荷莫茲海峽而使產量受損。沙國3月日產量為780萬桶，比2月減少23%。阿聯日產量減少達45%。伊拉克日產量減少260萬桶，減幅達61%。
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