OPEC三月石油日產量劇減27% 減幅創單月新高

美國白宮經濟顧問委員會（CEA）13日公布「2026總統經濟報告」內容指出，美國去年從台灣的進口額較2024年增加596億美元，金額名列年增額的前5國之首；報告也指出，美台簽訂的對等貿易協定，促進雙邊貿易現代化，移除台灣市場對美國農產品和工業出口的貿易障礙。

2026-04-14 03:42