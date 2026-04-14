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日本 TOTO 暫停衛浴接單

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

根據日媒報導，日本衛浴設備大廠TOTO於13日已告知批發業者，暫停接收整體衛浴（在工廠預鑄）的新訂單，目前尚未決定何時恢復接單，原因是有機溶劑短缺。

黏合系統衛浴牆面與地面的膠材，以及使用人工大理石打磨浴缸的塗料，都含有有機溶劑。而有機溶劑又是由石油衍生產品石油腦（輕油）為原料加工而成，因而受到中東戰火導致荷莫茲海峽遭封鎖的影響。

TOTO表示，主力商品馬桶等衛生陶器，製造目前未出現問題。TOTO也稱，「目前採購原物料的前景仍無法確定，將評估之後的因應措施」。

根據日本石油化學工業協會數據，日本約有40%的輕油仰賴中東進口。因此，相關影響已波及到其他衛浴同業，同為生產系統衛浴的品牌驪住（LIXIL）宣布，「大幅超過能自己努力的範圍」，「因原物料不足影響，可能會調整或是限制生產、出貨或接單」。

日本其他衛浴業者如Cleanup，以及系統櫥櫃業者日本寶廚（Takara standard）也已經發布相同聲明。

石油 日本 荷莫茲海峽

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