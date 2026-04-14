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高盛上季獲利優於預期

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

受惠於併購與股票交易業務的強勁表現，華爾街巨頭高盛公司（Goldman Sachs）上季的營收與獲利均優於市場預期。

根據高盛13日公布的財報，第1季營收成長14%至172.3億美元，優於倫敦證交所集團（LSEG）預估的164.9億美元；同季獲利增加19%至56.3億美元，每股盈餘增至17.55美元，也高於LSEG預估的16.49美元。

高盛上季參與了一些大型交易，包括為聯合利華（Unilever）旗下食品業務與味好美（McCormick）合併的計畫提供諮詢，以及為Equitable與Corebridge的合併計畫提供顧問服務。該公司第1季收取的投資銀行業務費增至28.4億美元，較去年同期成長48%。

根據Dealogic彙編的數據，第1季全球併購交易金額達到1.38兆美元。Jefferies的分析師指出，全球併購委託書費用較去年同期增加19%至113億美元，高盛在這方面的市佔居於領先。另一亮點是股票交易業務，上季高盛的股票交易中介和融資營收成長27%，達到創紀錄的53.3億美元，帶動整體營收創公司史上第二高。

高盛 營收

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