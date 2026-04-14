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歐電動車密技反擊紅潮 瞄準「增程型」小型引擎行駛更遠的優勢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
大陸零跑汽車（Leapmotor）是唯一在歐洲銷售REEV的汽車製造商。（路透）
大陸零跑汽車（Leapmotor）是唯一在歐洲銷售REEV的汽車製造商。（路透）

歐洲汽車製造商押注所謂「增程型電動車」（range-extended EV，簡稱REEV），讓電動車能靠小型引擎行駛更遠，藉此反擊大陸競爭對手，而歐洲供應鏈也得以延續。

「REEV」定位介於插電式油電混合車（PHEV）和純電動車（BEV）之間。和油電車一樣的是，這種車配備一個小型引擎，但功能僅做為發電機為電池充電。倡導者表示，這表示增程型電動車在減排效果上優於油電車。相較於純電動車，REEV配備較小的電池以騰出油箱空間，也表示成本更低。使用的內燃機也正是歐洲汽車製造商和供應商的強項。

目前，大陸零跑汽車（Leapmotor）是唯一在歐洲銷售REEV的汽車製造商。不過，福斯（VW）、雷諾（Renault）和寶馬（BMW）等車廠，也開始考慮向尚未準備好完全轉向純電技術的駕駛者提供這個選擇。

REEV主要依靠電力行駛，因此所用的馬達動力比內燃機更強，續航里程也比起雷諾執行長普羅沃斯特（François Provost）口中所謂的「假油電」強多了。

雷諾近日宣布，將在全新的電動車專用平台上開發中型電動車；該平台提供的純電動版本續航里程為750公里，若搭載增程系統，更可達1,400公里。

由於美國氣候政策轉向、歐盟也放寬2035年油車禁令，業界主管承認，REEV讓他們在因應政策不確定性的同時，能保有靈活性，並解決消費者對電動車續航里程和充電的焦慮。中東衝突導致油價飆漲，也激發了市場對純電續航里程更長車款的興趣。

不過，「運輸與環境」（T&E）等倡議團體則批評REEV是「走昂貴的迂迴路」。據T&E分析，這類車輛在電池電量耗盡後，平均每100公里耗油6.4公升，跟一般運動休旅車（SUV）差不多。T&E汽車部門主管馬修（Lucien Mathieu）說：「如果REEV取代的是其他油電車或純內燃機汽車，那算是贏了一局；但如果取代的是純電動車，那就是一種退步。」

福斯 歐盟 BMW

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