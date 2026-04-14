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日債殖利率升破天花板

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國和伊朗和平談判破裂，全球債券市場的焦點進一步轉向通膨，也強化更久更長時間維持較高利率的預期心理。日本10年期公債殖利率攀升至1997年以來最高，澳洲和紐西蘭的同天期債券殖利率雙雙上漲至少6個基點，美國10年期公債殖利率上漲3個基點至4.35%。

日本長期公債殖利率13日上升5.5個基點，衝上2.49%，為29年來最高。美國宣布封鎖荷莫茲海峽導致油價飆漲，強化了市場對日本銀行（央行）升息的預期。

在此之前，2.44%一直是日本公債殖利率的重要天花板，這水準上次出現是在1998年，當年是因為日本大藏省（現為財務省）資金運用部停止購買公債所致。

日生基礎研究所首席研究員上野剛志指出，其他支持央行升息的因素還包括日圓走貶，主因是高油價和強勢美元引發了貿易逆差擴大的疑慮。

在規模達31兆美元的美國公債市場中，投資人最擔心的莫過於能源成本上升將加劇已居高不下的物價壓力，進而拖延聯準會（Fed）的降息時程。包含品浩（PIMCO）、布蘭迪環球投資管理（Brandywine Global）以及法盛（Natixis）北美公司的交易員和策略師，都已做好殖利率將維持在高檔的準備；在通膨前景更加明朗前，許多人仍不願大幅調整資產配置。

法盛美國利率策略主管布里格斯（John Briggs）說：「風向確實又吹回了通膨。就業市場頂多算穩定，結構上並不特別具備動力，但就目前而言，通膨才是關注焦點。」

各國財金首長本周齊聚華盛頓，參加一年兩次的國際貨幣基金（IMF）和世界銀行春季會議，各界普遍預料IMF將調降全球經濟展望，各國決策者也正估算美以對伊朗戰爭所帶來的沉重代價。

IMF 世界銀行 聯準會

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