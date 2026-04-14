美封鎖荷莫茲 市場反應理性

美國宣布封鎖荷莫茲海峽，再度引發熟悉的連鎖反應：油價漲、公債殖利率上升，美元走強。但周一除了油價波動較大外，金融市場反應卻相當節制，可見投資人大致消化了地緣政治風險，對最新消息的反應也日益鈍化。

日本日經225指數收盤下跌0.7%，南韓Kospi指數收跌0.9%，台灣加權指數更由黑翻紅，終場上漲0.1%，收在歷史新高。

Global X ETFs投資策略師梁比利（音譯，Billy Leung）說：「大家相信這其中很大一部分是談判籌碼。市場已達到不確定性的顛峰，反應機制不再像以前那樣極端。」梁比利說，近日市場走勢顯示投資人已漸漸習慣地緣政治衝擊，和前幾周相比，波動程度已有所舒緩。他說：「所以我認為市場現在已能理性反映價格，也更能理解川普的動機。」

Ten Cap首席基金經理人劉君貝（Jun Bei Liu）說，波動率指標顯示恐慌最嚴重的時刻可能已經過去。她說：「我們看到VIX指數幾周前攀升，那可能就是恐懼和拋售的巔峰。從現在開始，市場正試圖自行重整。」