彭博：油價衝向170美元 全球經濟成長將放緩至2.2%

彭博經濟研究推演三種情境，在最嚴重的狀況下，美伊雙方維持在高強度衝突，使海峽關閉數個月，油價將飆升至每桶170美元，導致全球通膨率到年底突破5%水準。

在基本情境下，預計衝突會持續，但強度降低。第2季平均油價預計保持在每桶105美元，之後逐步回落，第4季將降至每桶85美元，2026年全球GDP成長2.9%，增速低於2025年的3.4%。第4季通膨率達4.2%，高於一年前的3.1%。各央行普遍選擇按兵不動，這一狀態會持續到第2季結束，之後將重啟降息。

如果戰火更加猛烈、荷莫茲海峽關閉持續數月，原油庫存告急，油價可能飆至每桶170美元。全球經濟成長會放緩至2.2%，通膨率到年底會達到5.4%。全球央行利率會小幅上升。

如果達成持續停火或伊朗政權垮台，荷莫茲海峽恢復通航的時間可能提前，油價將回落至這場戰爭爆發前的水準。全球經濟成長率將達到3.1%，年底通膨率預計在3.7%，全球央行利率會小幅調降。

包含彭博全球首席經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）的經濟分析師指出：「最新發展仍難以判斷最可能出現的是哪一種情境。我們將持續觀察局勢，但目前看來，基本情境對整體走勢的描述仍大致合理，儘管細節仍在不斷變化。」

然而，包括美國盟友日本與南韓在內的亞洲國家，經由荷莫茲海峽運輸的能源占比超過80%。該區域各國政府正緊急尋找替代油氣供應，同時透過將空調設定溫度調高等措施來節約能源，並推出政策以減輕對消費者與企業的衝擊。

美國媒體引述知情人士說法報導，美國財政部長貝森特曾與總統川普談論市場反應，以及戰爭持續時間對美國經濟走向的影響。

報導指出，貝森特和川普討論如果戰爭持續八至12周，財政部能採取的各種措施，汽油價格上漲可能為美國帶來的衝擊也是討論議題。貝森特向川普表示，他認為戰爭引發的能源價格上漲，對亞洲和歐洲衝擊最大。

據美國政府高階官員說法，國家經濟委員會主任哈塞特也曾就美國經濟可能受到的影響向川普提出建言。

民間企業也持續告誡，美國三大石油公司執行長據傳近幾周向川普政府官員警告，荷莫茲海峽長期關閉可能嚴重擠壓全球燃料供應鏈，能源危機可能惡化。