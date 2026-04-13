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美股早盤／川普封鎖荷莫茲海峽油價飆...道瓊跌逾300點 英特爾逆勢揚

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美股早盤／川普封鎖荷莫茲海峽油價飆...道瓊跌逾300點 英特爾逆勢揚

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國總統川普在美伊和談破局後宣布將封鎖荷莫茲海峽，市場擔憂再起，美股13日早盤大跌。路透
美國總統川普在美伊和談破局後宣布將封鎖荷莫茲海峽，市場擔憂再起，美股13日早盤大跌。路透

美股13日早盤大跌，由於美國和伊朗上周末的和平談判最後以未達成任何協議作結，美國總統川普宣布將封鎖荷莫茲海峽，導致油價再度飆漲。

道瓊工業指數13日早盤大跌396點，或0.8%；標普500和那斯達克指數分別各下跌0.3%；費城半導體指數跌0.1%；台積電ADR跌0.3%。

川普12日在自家社群媒體Truth Social發文表示，「即刻起，全世界最頂級的美國海軍將開始封鎖任何和所有嘗試進入或離開荷莫茲海峽的船隻」，「封鎖將會很快開始。其他國家也將參與這次封鎖。絕不允許伊朗從這種非法剝削行為獲利」。

美伊兩國的談判破裂，再次引發人們對這場伊朗戰爭將會比擔心得還要維持長久的擔憂，導致油價走高，並繼續對全球經濟造成壓力。

西德州中級原油期貨13日大漲7%至每桶逾103美元；布蘭特原油期貨也躍漲7%至每桶101美元。

有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX），13日早盤再度升回逾20，該指數上周五收盤時才剛跌到2月下旬伊朗戰爭開打來的最低點。

另一方面，美國企業財報季將從本周開始拉開序幕，並由美國大銀行們負責打頭陣。高盛集團13日財報儘管整體獲利表現亮眼，但固定收益部門的交易表現卻讓投資人失望，13日早盤大跌逾3%。花旗集團、富國銀行、摩根大通、摩根士丹利和美國銀行的財報則將在本周稍晚出爐。

個股方面，英特爾漲2.9%。過去兩周一連串利多消息，重新點燃投資人對這家晶片製造商的信心，使英特爾市值增加超過1,000億美元，迅速成為標普500指數中最夯的股票。

美國 伊朗戰爭 美國海軍

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