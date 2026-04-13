快訊

美股早盤／川普封鎖荷莫茲海峽油價飆...道瓊跌逾300點 英特爾逆勢揚

伊朗港口封鎖令倒數計時 台指期夜盤上半場以靜制動

見一面超難！梁朝偉現身信義區引暴動 來台首夜加班「體力驚人」

聽新聞
0:00 / 0:00

台積財報周四出爐...分析師估淨利再創史高 本季營收看俏

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
分析師估季，台積電上季淨利可望大增50%。路透
分析師估季，台積電上季淨利可望大增50%。路透

台積電定周四（16日）公布財報，AI基建潮助陣下，該公司上季淨利可望大增50%，為連續第四季改寫歷史紀錄。

LSEG SmartEstimate彙整19名分析師，預估台積電第1季淨利為新台幣5,426億元。該公司淨利若超過新台幣5,057億元，將創歷來季度新高，且是連續第九季出現獲利成長。

台積電將在台北時間16日下午兩點的法說會上，提供本季展望，以及更新版的全年預估。麥格里資本的亞洲科技研究主管Arthur Lai表示，AI需求持續、加上先進製程的領導地位，估計第2季營收的季度增幅展望將更高。

中東戰爭可能會打亂半導體原料供給，如氦和氖，但台積電有望安度危機。IDC資深研究經理曾冠瑋（Galen Zeng）說，台積電供給多元、並有安全庫存，應該足以撐過短期中斷。

分析師說，台積的3奈米製程與先進封裝，持續供不應求，使得這家亞洲最有價值的公司，股價再攀新高。台積電市值如今幾乎是三星電子的兩倍。

IDC 營收 台積

延伸閱讀

台積法說前市場押寶誰？ 永光化工股衝漲停

台積電周四法說釋出最新展望 大摩推演三情境

台積電內外資按讚 上調獲利預估

台積營收創雙紀錄 上月、Q1同寫佳績 單季超越財測高標

相關新聞

美股早盤／川普封鎖荷莫茲海峽油價飆...道瓊跌逾300點 英特爾逆勢揚

美股13日早盤大跌，由於美國和伊朗上周末的和平談判最後以未達成任何協議作結，美國總統川普宣布將封鎖荷莫茲海峽，導致油價再度飆漲。

台積財報周四出爐...分析師估淨利再創史高 本季營收看俏

台積電定周四（16日）公布財報，AI基建潮助陣下，該公司上季淨利可望大增50%，為連續第四季改寫歷史紀錄。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

封鎖荷莫茲又引發油價飆漲 市場反應竟意外節制 原因在此

美國宣布封鎖荷莫茲海峽，再度引發熟悉的連鎖反應──原油價格飆漲、公債殖利率上升，美元走強。但周一除了油價波動較大外，金融市場反應卻相當節制，亞洲股市跌幅不到1%，可見投資人大致消化了地緣政治風險，對最新消息的反應也日益鈍化。

歐洲車廠高油價之際的突圍：押注REEV延續供應鏈 對抗大陸車入侵

歐洲汽車製造商押注所謂「增程型電動車」（range-extended EV，簡稱REEV），讓電動車能靠小型引擎行駛更遠，藉此反擊大陸競爭對手，而歐洲供應鏈也得以延續。

中國、伊朗將全球經濟武器化 經濟制裁不再只是美國的工具

在不到一年的時間內，美國兩度被對手以全球經濟命脈要挾而被迫讓步。中國先祭出稀土出口禁令，迫使華盛頓在貿易戰中妥協；伊朗接著封鎖荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，挾持全球能源供應，最終促成美國停火。華盛頓郵報報導，這兩起事件凸顯美國曾經引以為傲的經濟戰手段，正逐漸喪失優勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。