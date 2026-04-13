台積財報周四出爐...分析師估淨利再創史高 本季營收看俏

台積電定周四（16日）公布財報，AI基建潮助陣下，該公司上季淨利可望大增50%，為連續第四季改寫歷史紀錄。

LSEG SmartEstimate彙整19名分析師，預估台積電第1季淨利為新台幣5,426億元。該公司淨利若超過新台幣5,057億元，將創歷來季度新高，且是連續第九季出現獲利成長。

台積電將在台北時間16日下午兩點的法說會上，提供本季展望，以及更新版的全年預估。麥格里資本的亞洲科技研究主管Arthur Lai表示，AI需求持續、加上先進製程的領導地位，估計第2季營收的季度增幅展望將更高。

中東戰爭可能會打亂半導體原料供給，如氦和氖，但台積電有望安度危機。IDC資深研究經理曾冠瑋（Galen Zeng）說，台積電供給多元、並有安全庫存，應該足以撐過短期中斷。

分析師說，台積的3奈米製程與先進封裝，持續供不應求，使得這家亞洲最有價值的公司，股價再攀新高。台積電市值如今幾乎是三星電子的兩倍。