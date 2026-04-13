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市場關注荷莫茲海峽局勢發展 亞股多收低

中央社／ 香港13日綜合外電報導
美國總統川普在美國與伊朗會談未達共識後，發文表示海軍將封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），這再次引發中東能源供應疑慮，投資人持續關注局勢發展，亞股今天多收低。（美聯社）
美國總統川普在美國與伊朗會談未達共識後，發文表示海軍將封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），這再次引發中東能源供應疑慮，投資人持續關注局勢發展，亞股今天多收低。（美聯社）

美國總統川普在美國與伊朗會談未達共識後，發文表示海軍將封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），這再次引發中東能源供應疑慮，投資人持續關注局勢發展，亞股今天多收低。

法新社報導，美伊近日在巴基斯坦舉行的馬拉松式談判破局，美國副總統范斯（JD Vance）率領的代表團將責任歸咎於伊朗拒絕放棄核子計畫；德黑蘭則抨擊美方採取「極限施壓、不斷變換條件以及封鎖」行動。

這項消息打擊各界對美伊戰爭結束的希望。這場持續6週的戰爭已造成原油價格大漲，連帶推升通膨上揚，衝擊全球經濟。

亞股今天多收低，東京、香港、首爾、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收黑，上海及台北股市收紅。

川普（Donald Trump）昨天在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說，美國海軍將立即開始封鎖荷莫茲海峽，攔截所有在國際水域向伊朗支付通行費的船隻，並摧毀伊朗在海峽中布設的水雷。

美軍中央司令部（US Central Command）隨後表示，將於美東時間13日上午10時（台灣時間晚間10時）起，對進出伊朗港口的海上交通展開封鎖。

巴黎政治學院（Sciences Po）國際研究中心助理教授格拉耶夫斯基（Nicole Grajewski）示警，美國的封鎖「不是一般的脅迫信號」，而是足以被視為重啟戰爭的行動。

施羅德投資集團（Schroders Plc）的梅維爾（Malcolm Melville）指出，即使最後在終戰方面取得突破，油價仍將位居高檔一段時間，「要使產能恢復正常，可能還需要數週甚至數月」。

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