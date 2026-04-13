中東戰爭令財務脆弱國家雪上加霜 專家籲IMF速伸援

斯里蘭卡旅行社老闆威拉東吉原以為，他的公司今年終於能擺脫國家連串危機為當地觀光業帶來的陰影；孰料伊朗戰爭爆發，斯里蘭卡政府將燃料價格調漲35%，他的生意掉了近1/3。

路透社報導，威拉東吉（Sanoj Weeratunge）在他位於斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）的辦公室受訪時說：「過去6年我們的復甦之路非常艱辛，原本很期待今年終於能回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的水準，但現在這場經濟衝擊將影響到我們。」

分析家擔憂，由於中東戰爭導致能源價格上漲，包括斯里蘭卡、埃及和巴基斯坦等一群曾飽受危機重創的較低收入國可能再次陷入困境，因為他們依賴的進口能源變貴。

斯里蘭卡如今已再度實施燃料補貼，並與國際貨幣基金（IMF）協商暫時放寬先前獲得紓困的條件。下週在華府召開的IMF與世界銀行（World Bank）春季會議上，很可能也會有其他國家進行相同嘗試。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）9日表示，他們已準備好傾聽各方意見，並預期為了因應當前危機須提供200億至500億美元（約新台幣6400億至1兆5900億元）的緊急支援。

油價已上漲高達40%，意味這些國家的進口成本大增。與此同時，其在波斯灣國家工作的僑民匯回國內的收入很可能也減少，使得國家整體經濟受到雙重壓力夾擊。

在經常帳赤字擴大下，這些國家的貨幣面臨貶值壓力，例如埃及鎊自戰爭爆發以來已重貶逾10%，這使得以美元計價的石油、糧食、肥料和償債變得還要更昂貴，多出來的支出又得透過動用外匯存底、借更多債或大幅削減其他進口來彌補。

目前替償債困難國家擔任顧問的前巴基斯坦中央銀行總裁巴基爾（Reza Baqir）表示，這場衝突對脆弱國家的衝擊幾乎來自所有方面，現在需要的是IMF這類機關發出可靠聲明，表明已準備好提供這些國家防護網，「我認為越快行動越好」。