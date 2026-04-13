油價續飆 德國祭降能源稅、允企業補貼勞工紓困方案

美伊戰爭未見緩和，因應持續上漲油價，德國政府今天拍板短期紓困措施，擬調降汽柴油能源稅每公升約17歐分（約新台幣6元），為期兩個月，同時允許企業發放最高1000歐元（約新台幣3萬7000元）免稅補助金，盼減輕民眾負擔，企業這筆支出亦能獲得免稅。

德國聯邦政府今天宣布針對高油價推出一系列紓困措施，中央社記者也參與了線上直播記者會，根據規劃，德國將下調柴油與汽油能源稅，降幅約為每公升17歐分，為期兩個月。

勞動部長巴斯（Bärbel Bas）指出，此項措施整體可為消費者與企業減輕約16億歐元的燃料成本負擔，預期石油業者會將減稅利益轉嫁給消費者。

總理梅爾茨（Friedrich Merz）則表示，紓困措施可望迅速改善駕駛人與企業處境，呼籲石油業者將減稅利益完整反映至終端價格。

此外，聯邦政府也規劃開放雇主今年向員工發放最高1000歐元的免稅、免社會保險補助金，作為因應能源價格上漲的「危機津貼」，讓企業可直接支援員工生活支出。由於補助金免除所得稅與社會保險費，在減輕企業負擔下可提升員工實質收入。

聯邦政府表示，該措施將提供企業彈性，由雇主自行決定是否發放，目的在於迅速將紓困資源送達勞工端，減輕通膨與能源價格上漲帶來的壓力。

為彌補能源稅調降與補助措施所造成的財政缺口，德國計畫提前於2026年調高菸稅，並支持歐盟評估對石油企業徵收「超額利潤稅」。聯邦政府指出，因應油價飆漲的相關紓困財源，將透過稅制或競爭法機制，向能源產業取得。

自荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運受阻以來，德國油價一路飆漲，相對歐盟各國，德國對燃油課徵較高的能源稅並加徵19%增值稅，並採浮動油價制，導致德國邊境出現駕駛人排隊到鄰國加油的「加油觀光客」現象。

4月1日德國實施新制度，規定全國加油站每日僅能於中午調漲一次油價，盼降低價格波動並提升透明度，然而效果不彰，上週復活節期間，全德平均柴油價格升至每公升約2.48歐元（約新台幣91元）刷新德國歷史紀錄。

因應高油價的新紓困措施是否能確實緩解德國一般民眾負擔有待考驗，總理梅爾茨今天在宣布紓困案記者會強調，目前措施僅為開端，未來將進一步推動一系列針對中低收入者的稅收改革，提升國家治理效率與公平性，重建民眾對政府運作的信心。