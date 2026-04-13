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封鎖荷莫茲又引發油價飆漲 市場反應竟意外節制 原因在此

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
中東局勢又變，南韓Kospi指數周一收盤僅跌0.9%，未像先前出現恐慌賣壓。歐新社
中東局勢又變，南韓Kospi指數周一收盤僅跌0.9%，未像先前出現恐慌賣壓。歐新社

美國宣布封鎖荷莫茲海峽，再度引發熟悉的連鎖反應──原油價格飆漲、公債殖利率上升，美元走強。但周一除了油價波動較大外，金融市場反應卻相當節制，亞洲股市跌幅不到1%，可見投資人大致消化了地緣政治風險，對最新消息的反應也日益鈍化。

日本日經225指數收盤下跌0.7%，南韓Kospi指數跌0.9%，台灣加權股價指數更由黑翻紅0.1%，收在歷史新高。

美股期指跌幅在0.5%左右，現貨金價下跌約 0.5%，來到每英兩 4,720.28 美元，而美元指數則上漲 0.4%。

Global X ETFs 投資策略師Billy Leung 說：「大家相信這其中很大一部分是談判籌碼。市場已達到不確定性的巔峰，反應機制不再像以前那樣極端。」

Leung說，近日市場走勢顯示投資人已漸漸習慣地緣政治衝擊，和前幾周相比，波動程度已有所舒緩。他說：「所以我認為市場現在已能理性反映價格，也更能理解川普的動機。」

同樣地，Ten Cap 首席基金經理人劉君貝（Jun Bei Liu）說，波動率指標顯示恐慌最嚴重的時刻可能已經過去。她說：「我們看到 VIX 指數在幾周前攀升，那可能就是恐懼和拋售的巔峰……從現在開始，市場正試圖自行重整。」

分析師預期，即使短期內持續波動，隨著地緣政治局勢趨於穩定，油價最終將回落。

布蘭特原油期貨周一大漲7%，報每桶101.85美元，盤中一度漲到103.87美元。

Destination Wealth Management 的執行長吉上（Michael Yoshikami）說：「我相當有信心油價會從現在開始下跌……我們會再次看到油價回到每桶 80 美元。」他指出，這是基於美伊雙方最終將達成談判協議的預期心理，而這可能會讓目前的風險溢價迅速消失。

美國 南韓 荷莫茲

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