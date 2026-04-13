中東戰爭衝擊東南亞 食品與交通價格齊漲

隨著中東戰爭衝擊石油供應，新加坡與泰國等東南亞國家的消費者面臨食品與燃料價格上漲的壓力，這個趨勢可能抑制消費支出，並對東南亞經濟造成打擊。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，叫車龍頭GrabHoldings本月7日調升新加坡本地市場的車資燃油附加費，在5月底前從每趟0.50新元調升至每趟0.90新元（約新台幣22元），這些費用將撥給司機。Grab也考慮在泰國徵收附加費。

從新加坡往返印尼巴淡島（Batam）的渡輪已開始增收6新元的燃油附加費。在越南，國營越南鐵路公司（Vietnam Railways）5日將旅客票價上調3%，以反映柴油價格上漲；若加上3月票價調漲，目前車票票價已比戰前高出10%。

東南亞國家大部分的原油是自中東進口，而荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）事實上遭封鎖，已導致石腦油等原油提煉產品價格攀升。由於相較於日本與韓國等先進亞洲經濟體，東南亞的石油儲備較為有限，這對民眾的日常生活造成更直接的衝擊。

自中東戰爭爆發以來，泰國柴油價格大漲67%，截至本月8日，已來到每公升50泰銖，據信這是史上首次出現這個價位。

一名45歲的男子前往曼谷郊區由國營PTT石油暨零售業務公共有限公司（PTT Oil and Retail Business）經營的加油站加油，他說：「我從沒看過這麼高的油價。這負擔太重了，我快撐不下去。」

近來，菲律賓柴油價格飆漲約140%，在越南上漲110%，馬來西亞上漲約100%，新加坡則上揚67%。印尼因為有燃料補貼，價格維持穩定。

羅蘭貝格管理諮詢公司（Roland Berger）亞洲-日本事務部門領導人、東南亞經濟專家下村研一（KenichiShimomura，音譯）說：「燃料價格攀升將導致實際可支配收入下降，進而抑制整體消費。這種情況在泰國與越南等依賴汽車與機車的國家，可能會特別明顯。」

雖然美國與伊朗同意暫時停火，目前通過荷莫茲海峽的船隻依舊稀少，而能源設施的修復預料需要時間。如果油價維持高檔，可能會持續影響東南亞的消費者支出與企業獲利，從而拖累東南亞經濟。

這場戰爭也衝擊農業。東南亞高度依賴中東供應尿素，這是一種取自天然氣的肥料。在馬來西亞，用於稻田的複合肥料價格已上漲22%。交通運輸成本以及玉米等家畜飼料成本也攀升。

泰國內貿廳（Department of Internal Trade）數據顯示，過去一週來，泰國豬肉平均價格來到每公斤165泰銖，比戰前高出8%。由於對原油替代品的需求上升，雞肉價格上漲3%，雞蛋漲幅達9%，棕櫚油上漲8%。

飲料製造商也在因應能源與運輸成本的增加。越南媒體報導，河內啤酒酒精飲料公司（Hanoi BeerAlcohol and Beverage，簡稱Habeco）已將每日啤酒出貨價格從5%調升至7%，創下3年來最大漲幅。這對越南熱門平價Bia Hoi生啤酒的許多愛好者而言，無疑是一個直接的打擊。