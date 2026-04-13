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因應AI資安風險 IMF警告全球貨幣體系準備不足
人工智慧（AI）新創公司Anthropic推出的新模型，引發外界對資安疑慮的緊急關注，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃警告，全球貨幣體系尚未準備好因應AI迅速升高的風險。
法新社報導，國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）明天將在華盛頓舉行年度春季會議，美國監管機關上週已針對這個新的AI模型，與多家大型銀行首長召開緊急會議。
喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時表示：「就全球整體而言，我們還沒有能力保護國際貨幣系統，使其免受大規模網路風險侵害。」
她說：「我們非常希望大家能更加重視在AI時代中，維護金融穩定所需的防護措施。」喬治艾娃呼籲全球攜手合作解決這個議題。
她說：「沒錯，這確實是在美國受到關注的問題，但也可能輕易出現在全球其他地區，因此，我們需要大家共同合作。」
Anthropic本月7日宣布，將限制新模型Mythos的發布，因為這個模型具備前所未有的能力，能迅速識別資安漏洞，進而可能構成風險。
Anthropic表示，正在與多家美國大型企業組成的聯盟合作，針對這套模型進行測試，此舉也引發外界擔憂，外國企業可能會錯過重要的資安防護準備。
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