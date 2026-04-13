快訊

宜蘭駕訓班爆「環抱教學」 68歲教練疑為性騷累犯…女子崩潰報警

白沙屯粉紅超跑鎮瀾宮前甩尾！轎班大哥摔倒 網友驚：3女神力量太大

最難訂Buffet「饗饗 微風信義店」今日起火 民眾急疏散！業者回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

因應AI資安風險 IMF警告全球貨幣體系準備不足

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

人工智慧（AI）新創公司Anthropic推出的新模型，引發外界對資安疑慮的緊急關注，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃警告，全球貨幣體系尚未準備好因應AI迅速升高的風險。

法新社報導，國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）明天將在華盛頓舉行年度春季會議，美國監管機關上週已針對這個新的AI模型，與多家大型銀行首長召開緊急會議。

喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）政論節目「面對全國」（Face the Nation）訪問時表示：「就全球整體而言，我們還沒有能力保護國際貨幣系統，使其免受大規模網路風險侵害。」

她說：「我們非常希望大家能更加重視在AI時代中，維護金融穩定所需的防護措施。」喬治艾娃呼籲全球攜手合作解決這個議題。

她說：「沒錯，這確實是在美國受到關注的問題，但也可能輕易出現在全球其他地區，因此，我們需要大家共同合作。」

Anthropic本月7日宣布，將限制新模型Mythos的發布，因為這個模型具備前所未有的能力，能迅速識別資安漏洞，進而可能構成風險。

Anthropic表示，正在與多家美國大型企業組成的聯盟合作，針對這套模型進行測試，此舉也引發外界擔憂，外國企業可能會錯過重要的資安防護準備。

美國 哥倫比亞 華盛頓

延伸閱讀

美伊談判破局觸發通膨警報 日公債殖利率創下數十年最高 利率趨向挺升

IMF 恐下修今年經濟成長

美企使用率激增 Anthropic有望兩個月內超車OpenAI

Anthropic模型太強驚動官方 銀行業憂心帶來風險

相關新聞

2026亞洲最富有20大家族出爐：台灣蔡家上榜「1.09兆資產」奪第六

彭博資訊公布「2026年亞洲前20大最富有家族」名單，整體財富比去年大增16%至達到6,470億美元，其中部分因素反映產業受惠AI浪潮，以及香港房地產市場景氣回升。台灣唯一上榜家族為國泰人壽創辦人蔡氏兄弟家族，以擁有343億美元（新台幣約1.09兆）資產，穩坐亞洲第六富有家族。

美伊談判破局觸發通膨警報 日公債殖利率創下數十年最高 利率趨向挺升

美國和伊朗和平談判一破裂，全球債券市場的焦點進一步轉向通膨，也強化更久更長時間維持較高利率的預期心理。日本10年期公債殖利率攀升至 1997 年以來最高點，澳洲和紐西蘭的同天期債券殖利率雙雙上漲至少 6 個基點，美國10年期公債殖利率上漲3個基點至4.35%。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

歐洲車廠高油價之際的突圍：押注REEV延續供應鏈 對抗大陸車入侵

歐洲汽車製造商押注所謂「增程型電動車」（range-extended EV，簡稱REEV），讓電動車能靠小型引擎行駛更遠，藉此反擊大陸競爭對手，而歐洲供應鏈也得以延續。

中國、伊朗將全球經濟武器化 經濟制裁不再只是美國的工具

在不到一年的時間內，美國兩度被對手以全球經濟命脈要挾而被迫讓步。中國先祭出稀土出口禁令，迫使華盛頓在貿易戰中妥協；伊朗接著封鎖荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，挾持全球能源供應，最終促成美國停火。華盛頓郵報報導，這兩起事件凸顯美國曾經引以為傲的經濟戰手段，正逐漸喪失優勢。

比石油還缺！算力趕不上AI淘金潮 企業人工智慧發展受限

人工智慧（AI）淘金潮正加速耗盡開發者不可或缺的資源：運算能力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。