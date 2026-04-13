歐洲機場業：3週內恐遇航空燃油系統性短缺

歐洲機場業者警告，如果荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）3週內無法全面重開，歐洲各機場將面臨「系統性」航空燃油短缺，將嚴重妨礙航空便利性並帶來經濟衝擊。

會員機場承擔歐洲95%以上商業航空運量的歐洲國際機場協會（ACI Europe）表示，航空燃油儲備下降之際，「軍事活動衝擊供需」讓問題雪上加霜。

據英國「金融時報」掌握到的一封信顯示，歐洲國際機場協會警告歐盟執委會負責交通運輸事務的執委齊齊柯斯塔斯（Apostolos Tzitzikostas），機場業界愈發擔憂航空燃油斷供，強調歐盟需主動監測與採取行動。

信中說：「如果未來3週內無法顯著且穩定恢復荷莫茲海峽通行，歐盟系統性航空燃油短缺將成真。」還提醒隨夏季旅遊旺季即將到來，許多歐盟經濟體都依賴支撐整個旅遊生態體系的航空旅行。

歐洲國際機場協會在信中說：「供應緊縮將嚴重干擾機場運作與航空便利性，若出現系統性航空燃油短缺，將對整個歐洲帶來嚴重經濟衝擊。」呼籲對整個歐盟範圍內的供應進行監測，供業界協調應對。

亞洲一些國家像越南，已因供應短缺而開始對航空燃油實施配給；歐洲目前尚未出現普遍性短缺，但燃油價格已翻倍，航空公司也警告航班取消恐愈發頻繁。

系統性短缺代表問題不再是單純的油價高昂，也會衍生出「有錢也買不到油」，屆時機場將出現大規模航班取消，空中交通流量驟減而衝擊經濟。

商情新聞與分析機構Argus Media指出，西北歐航空燃油基準價格9日收在每噸1573美元，遠高於伊朗戰爭前約每噸750美元水準。

歐洲航空公司表示，燃油庫存應足以支撐數週，但供應商無法保證能持續供應到5月。航空燃油價格上漲使部分航線變得無利可圖，一些航空公司已開始減班。

由於主要供應商出現中斷，義大利4月初有4座機場已對航空燃油實施限制。