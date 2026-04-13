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美封鎖荷莫茲海峽在即 油輪紛紛繞行迴避

中央社／ 新加坡13日綜合外電報導

美伊停火談判破局，美國預定今晚10時起對荷莫茲海峽展開封鎖行動。最新航運數據顯示，各國油輪紛紛趕在封鎖前通行，或避開這條關鍵航道。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）昨天宣布，美國海軍將封鎖荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），令原本就脆弱的2週停火協議更加岌岌可危。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）與能源市場情報公司Kpler的數據，懸掛巴基斯坦國旗的油輪「夏拉瑪號」（Shalamar）和「開爾坡號」（Khairpur）昨天已先進入波斯灣（Persian Gulf），今天分別前往阿拉伯聯合大公國與科威特裝載原油及油品。

數據顯示，賴比瑞亞籍超大型油輪（VLCC）「蒙巴薩B號」（Mombasa B）同樣在昨天稍早通過荷莫茲海峽，目前正在波斯灣內空載航行。

此外，馬爾他籍超大型油輪「聖法努里奧斯1號」（Agios Fanourios I）昨天曾試圖通過荷莫茲海峽，原定前往伊拉克裝載原油，但隨後已折返，目前停泊在阿曼灣（Gulf of Oman）附近海域。

美軍中央司令部（CENTCOM）昨天表示，美軍將於美東時間13日上午10時（台灣13日晚間10時）起，對進出伊朗港口的所有海上交通實施封鎖，「這項封鎖行動將針對進出伊朗港口和沿海地區的所有國家船舶一視同仁執行，包括位在阿拉伯灣（Arabian Gulf）和阿曼灣的所有伊朗港口」。

美國目前在正式官方用語，將波斯灣改名為阿拉伯灣。

聲明提到，美軍不會阻礙往來非伊朗港口船隻通過荷莫茲海峽的航行自由，並將在封鎖開始前發布正式航行通告，告知民間航運業者相關細節。

伊朗精銳革命衛隊（Revolutionary Guards）昨天表示，任何試圖接近荷莫茲海峽的軍事船隻都將被視為違反停火協議，並將遭到嚴厲且果斷的處置。

美國 美軍 美國海軍

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