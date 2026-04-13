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美伊談判破局觸發通膨警報 日公債殖利率創下數十年最高 利率趨向挺升

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
投資人預期日銀將會升息的壓力削弱了債券需求。日本央行將於27 日至 28日召開政策會議。美聯社
投資人預期日銀將會升息的壓力削弱了債券需求。日本央行將於27 日至 28日召開政策會議。美聯社

美國和伊朗和平談判一破裂，全球債券市場的焦點進一步轉向通膨，也強化更久更長時間維持較高利率的預期心理。日本10年期公債殖利率攀升至 1997 年以來最高點，澳洲和紐西蘭的同天期債券殖利率雙雙上漲至少 6 個基點，美國10年期公債殖利率上漲3個基點至4.35%。

日本長期公債殖利率周一上漲5.5個基點，衝上 2.49%，創下 29 年來最高。美國宣布封鎖荷姆茲海峽導致油價飆漲，強化了市場對日本銀行（央行）升息的預期。

在此之前，2.44% 一直是日本公債殖利率的重要天花板，這水準上次出現是在 1998 年，當年是因為日本大藏省（現為財務省）資金運用部停止購買公債所致。

油價上漲引發通膨疑慮，日本長期公債殖利率隨之走升。隨著投資人預期日銀將會升息，這些壓力也削弱了債券需求。日本央行將於27 日至 28日召開政策會議。

日生基礎研究所首席研究員上野剛志指出，其他支持央行升息的因素還包括日圓走貶，主因是高油價和強勢美元引發了貿易逆差擴大的疑慮。

在規模達 31 兆美元的美國公債市場中，投資人最擔心的莫過於能源成本上升將加劇已居高不下的物價壓力，進而拖延聯準會（Fed）的降息時程。包含品浩（PIMCO）、布蘭廸環球投資管理（Brandywine Global）以及法盛（Natixis）北美公司的交易員和策略師，都已做好殖利率將維持在高檔的準備；在通膨前景更加明朗前，許多人仍不願大幅調整資產配置。

上周五公布的 3 月通膨數據顯示，消費者物價創下 2022 年以來最大月增幅，導致美國10年期公債殖利率衝破 4.3%，並促使交易者縮減對今年降息的押注。周末談判破裂、美國總統川普下令封鎖荷姆茲海峽後，周一殖利率進一步攀升 3 個基點，來到 4.35%。

法盛美國利率策略主管布里格斯（John Briggs）說：「風向確實又吹回了通膨。就業市場頂多算穩定，結構上並不特別具備動力，但就目前而言，通膨才是關注焦點。」

各國財金首長本周齊聚華盛頓，參加一年兩次的國際貨幣基金（IMF）和世界銀行春季會議，各界普遍預料IMF將調降全球經濟展望，各國決策者也正估算美以對伊朗戰爭所帶來的沉重代價。

分析師警告，即便目前的停火協議能夠維持，這場衝突造成的經濟損害仍可能持續存在。

布魯金斯學會（Brookings Institution）研究員普拉薩德（Eswar Prasad）警告，全球經濟已「脫離正軌」，而這場動盪「幾乎肯定會導致通膨飆漲」。

伊朗戰爭 世界銀行 聯準會

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