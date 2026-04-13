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中國、伊朗將全球經濟武器化 經濟制裁不再只是美國的工具

世界日報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
北韓領導人金正恩10日在平壤接見中國外長王毅。王毅向金正恩說，中國與北韓應進一步加強在重大國際和地區事務中的溝通協調。(美聯社)
北韓領導人金正恩10日在平壤接見中國外長王毅。王毅向金正恩說，中國與北韓應進一步加強在重大國際和地區事務中的溝通協調。(美聯社)

在不到一年的時間內，美國兩度被對手以全球經濟命脈要挾而被迫讓步。中國先祭出稀土出口禁令，迫使華盛頓在貿易戰中妥協；伊朗接著封鎖荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，挾持全球能源供應，最終促成美國停火。華盛頓郵報報導，這兩起事件凸顯美國曾經引以為傲的經濟戰手段，正逐漸喪失優勢。

冷戰結束後，華盛頓幾乎壟斷經濟戰的主動權，透過切斷敵對國使用美元及取得矽谷尖端科技的途徑來施壓對手。

但歷經新冠肺炎疫情、俄羅斯入侵烏克蘭，以及美中關係持續惡化，全球經濟整合的互信基礎瓦解，各國開始將商業往來視為可操作的地緣政治籌碼。

「經濟戰爭時代：全球經濟如何成為美國的戰爭武器」(Chokepoints: How the Global Economy Became a Weapon of War)作者、美國經濟戰歷史學者費希曼(Edward Fishman)指出，「全球經濟的設計是基於1990年代的良性環境，當時我們認為中國和俄羅斯會是我們的朋友。但我們現在生活在一個地緣政治競爭日益激烈的時代。這個過程將會持續下去，直到形成一個嶄新的全球經濟。」

伊朗對荷莫茲海峽的封鎖並非全面斷航，而是選擇性放行，要求過往船隻繳納通行費，並僅對非敵對國開放。

康乃爾大學精通制裁政策的歷史學教授穆爾德(Nicholas Mulder)說明，「你可以把荷莫茲海峽看作是一種流量控制，真正的力量並非來自全面封鎖。伊朗所展現的是，它能夠控制誰能通過、誰不能通過。」

荷莫茲海峽封鎖導致美國汽油價格飆破每加侖4元，英國倫敦海事情報公司Windward統計，美伊脆弱的停火生效後，仍有約3200艘船隻，其中包括800艘油輪與貨輪滯留在波斯灣；通膨影響擴及床墊、化肥、鋁材、塑膠，以及蔬果等民生商品。

佛羅里達州蔬果商Fresh Del Monte總裁阿巴斯(Mohammed Abbas)說：「過去六、七周，燃料成本大幅上漲，一度超過30%，這直接導致所有相關商品和服務漲價，而消費者還沒有意識到這場戰爭的影響；經濟大蕭條以來，我們從未經歷這種等級的事件；戰爭持續愈久，情況愈糟。」

「地下帝國：金融、網路、半導體──美國如何將世界經濟武器化」(Underground Empire: How America Weaponized the World Economy)共同作者法羅(Henry Farrell)直言，「事實證明，美國並未掌握所有手段，美國再也不能為所欲為。」

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