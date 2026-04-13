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蘋果傳2027年推智慧眼鏡挑戰Meta 屆時AI穿戴「三劍客」到齊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果未來的智慧眼鏡提供多種顏色和設計選擇，有模仿蘋果執行長庫克所配戴的細長方框設計，也有橢圓形或圓形鏡框不同大小的款式。路透
蘋果未來的智慧眼鏡提供多種顏色和設計選擇，有模仿蘋果執行長庫克所配戴的細長方框設計，也有橢圓形或圓形鏡框不同大小的款式。路透

彭博記者葛曼（Mark Gurman）在最新一期的《Power On》電子報中指出，蘋果正準備推出一款智慧眼鏡，與 Meta的Ray-Ban智慧眼鏡一較高下，據傳將具備更高級的質感，以及豐富多樣的設計款式。

葛曼透露，蘋果即將推出的無顯示螢幕智慧眼鏡可能在 2027年初問世。新產品將配備整合式相機、麥克風和揚聲器，讓使用者能和進階版的專屬 AI 助理 Siri互動。

這款配備相機的新型智慧眼鏡將擁有拍照與錄影功能，並能和 iPhone 同步後製編輯和分享；此外還能接聽電話、追蹤通知、播放音樂，並透過 Siri 實現免持互動。

這款智慧眼鏡將和配備相機的 AirPods Pro 以及一款 AI 墜飾，構成蘋果 AI 驅動裝置的「三劍客」。這些裝置都會利用電腦視覺技術來解讀使用者周遭環境，並將情境感知資訊（contextual awareness）直接傳送給 Siri 和 Apple Intelligence，進而實現更精確的導航地圖指引以及視覺提醒等功能。

值得注意的是，蘋果計劃藉著和 iPhone 深度整合，讓自己的智慧眼鏡和 Meta 的產品有所區隔。此外，蘋果顯然傾向為自己的智慧眼鏡選用更高級的醋酸纖維（acetate）鏡框，並提供多種顏色與設計選擇，有模仿蘋果執行長庫克所配戴的細長方框設計，也有橢圓形或圓形鏡框不同大小的款式。

葛曼評論說：「儘管Meta占有先機，而Google擁有龐大的Android生態系優勢，但蘋果的強項在於品牌影響力、自研晶片、強大的零售通路以及和 iPhone 的深度整合，因此競爭形勢有利。如果能和功能完善的Siri搭配到位，這款眼鏡可能走向和Apple Watch相同的發展軌跡：雖非首開先河，但最終將主導市場。」

另外，研究機構 Omdia 預計蘋果要到 2028 年才會推出配備 0.6 吋雙 OLEDoS 顯示螢幕的 AR 智慧眼鏡，屆時可能已比 Meta 推出同類競爭產品晚了數個月。

OLEDoS也稱 Micro-OLED 顯示技術，將有機發光二極體（OLED）直接封裝在單晶矽晶圓基板上。與智慧型手機或電視使用玻璃或塑膠基板的傳統 OLED 螢幕不同，OLEDoS利用半導體製程實現了極致的微型化與性能。

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