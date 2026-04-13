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國際油價跳漲逾7%！川普想重啟荷莫茲為何現在主動封鎖？

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普4月6日在白宮出席復活節活動。路透
美國總統川普4月6日在白宮出席復活節活動。路透

美國總統川普放話封鎖荷莫茲海峽可能反而推升油價，此舉和他希望德黑蘭重開荷莫茲的目的有所矛盾，令人費解。CNN解釋，川普考慮進一步施壓伊朗，即使推高油氣價格也在所不惜。

嚴格來說荷莫茲現在並未完全關閉，伊朗一直逐步放行部分油輪並藉此收取通行費，且持續輸出自產石油，截至3月平均每日出口185萬桶原油，較前3個月平均水準增加約10萬桶。

美以2月28日聯合對伊朗展開軍事行動，德黑蘭政權實質封鎖荷莫茲，對仰賴中東原油的國家造成嚴重經濟衝擊，連帶影響國際油價飆升，包括美國本身。紐時指出，美伊4月12日談判破局後，油價再度走高，全球標準的布蘭特原油價格上漲逾7%，升至每桶約102美元。

CNN指出，封鎖荷莫茲可切斷德黑蘭政府與軍事行動的重要資金來源，但這是川普政府一直不願採取的手段，因為即使只是封殺伊朗石油，也可能導致全球油價大幅飆升。

美國海軍此前一直允許伊朗油輪通行，且更在3月發放為期1個月的臨時許可，允許伊朗出售滯留油輪的石油。這些做法在一定程度上抑制油價。

美國對伊朗石油制裁已持續數十年，川普政府2018年退出核協議後全面封鎖伊朗原油出口；但3月短暫解除部分制裁，釋出約1.4億桶原油，相當於全球約1.5天的需求。

這項豁免也引發爭議，被批等同允許伊朗透過賣油支應對美及盟友的戰事，且伊朗還能以高於布蘭特原油的價格出售，獲利可觀。不過，在油價飆升壓力下，華府此舉一方面爭取時間，也讓原本流向中國大陸的伊朗石油部分轉向西方市場。

為壓抑能源價格，川普政府同時動用多項手段，包括釋放全球緊急儲備、解除部分俄羅斯石油制裁；如今川普則考慮進一步施壓伊朗，即使可能再度推高油氣價格。

美國 CNN 川普

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