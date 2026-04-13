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布蘭特油價開盤狂飆8% 美伊談判破裂 美軍宣告「此時」封鎖荷莫茲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美伊在周末期間談判破局，美國轉而對荷莫茲海峽實施封鎖，促使油、氣價格大幅飆升。路透
美伊在周末期間談判破局，美國轉而對荷莫茲海峽實施封鎖，促使油、氣價格大幅飆升。路透

國際油價今天（13日）開盤後飆漲約8%，天然氣期貨價格漲勢更猛烈，此前美國與伊朗在周末進行的談判未能達成協議，美國轉而對荷莫茲海峽實施封鎖，促使油、氣價格大幅飆升，使已經動盪的全球能源危機進一步升級；現貨黃金一度下跌2.2%，吐回前一周的所有漲幅。

布蘭特原油6月期貨盤初大漲8.17%至每桶102.95美元；西德州中級原油（WTI）5月期貨一度勁揚9.28%至每桶105.53美元。

歐洲天然氣期貨飆升最多18%。

現貨黃金一度下跌2.2%，跌破每英兩4,650美元，吐回前一周的所有漲幅。

美國中央司令部表示，美軍將自紐約時間周一上午10點起 （台灣時間周一晚間10點）開始執行荷莫茲海峽封鎖措施，僅適用於進出伊朗港口的船隻。

衝突已顛覆全球能源市場，油氣價格上漲不僅可能推高通膨，也可能拖累經濟成長。隨著實體供應趨緊，全球煉油商與交易商正爭相搶購可立即交付的原油貨源。

荷莫茲海峽連接波斯灣與外部市場，自2月底美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，實際上已接近封閉。伊朗則透過加強控制來牽制白宮，包括對部分船隻收費，並將通行量維持在遠低於戰前的水準。

華盛頓智庫戰略暨國際研究中心中東計畫主任雅庫比安（Mona Yacoubian）談到美國的封鎖計畫時表示：「這看起來是一項相當雄心勃勃的行動，但無法解決干擾問題，很難理解其邏輯。」

周六通過海峽的船隻數量一度回升，但週日兩艘船試圖通行時，在美伊談判破裂後突然掉頭。

美國總統川普警告，若封鎖遭到抵抗將進行報復：「任何向我們或和平船隻開火的伊朗人，都會被徹底摧毀！」

雅庫比指出，若伊朗認為其石油出口受到威脅，可能會促使葉門的胡塞武裝組織（青年運動），攻擊紅海入口南端的關鍵咽喉——曼德海峽的航運。

她表示：「那樣一來，情勢將變得非常嚴峻。經驗顯示，伊朗不會讓步，而會以牙還牙回應，這種情況我們已經一再看到。」

雙方均證實談判破裂，這對上周才達成的脆弱停火而言，是一大挫折。根據伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社報導，伊朗形容美方要求「過於苛刻」。美國副總統范斯（JD Vance）則表示，華府的核心目標是要求伊朗承諾不尋求核武，但他最終未能取得該承諾便返國。

另一方面，沙烏地阿拉伯周日表示，已恢復東西管線（通往紅海的重要跨國輸油管）以及Manifa油田的全部產能。

油輪和貨運船在荷莫茲海峽等待。美聯社
油輪和貨運船在荷莫茲海峽等待。美聯社

以色列 美國 美軍

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