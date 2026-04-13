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本周開盤前 五件國際事不可不知

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國軍方隨後表示，將於紐約時間周一上午10 點開始封鎖荷莫茲海峽。路透
美國軍方隨後表示，將於紐約時間周一上午10 點開始封鎖荷莫茲海峽。路透

美國總統川普表示，美國將開始對荷姆茲海峽實施全面海上封鎖，並威脅若遭遇伊朗抵抗將展開報復，美國軍方隨後表示，將於紐約時間周一上午 10 點開始封鎖。布蘭特原油周一開盤又應聲大漲。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

1. 美伊談判破裂，川普宣布封鎖荷莫茲海峽

由於避險情緒蔓延，美元走升。歐洲天然氣期貨飆漲 17%，布蘭特原油大漲 8%，標普 500 指數期貨下跌約 1%。原本即幾近癱瘓的荷莫茲海峽僵局更加惡化，並導致全球能源供應受阻。在川普宣布封鎖荷莫茲海峽的數小時前，美國和伊朗在巴基斯坦舉行的談判宣告破裂，使外界原本期望長久和平的希望化為泡影。雙方就德黑蘭核武計畫及海峽控制權等議題並未達成共識。

隨著談判破裂，兩艘原定經由荷姆茲海峽前往波斯灣的油輪已中斷航程。

伊朗表示，華盛頓封鎖荷莫茲海峽「注定失敗」。

2. 鄭習會後端出十項利多

國民黨主席鄭麗文訪陸「和平之旅」劃上句點，中共方面宣布十項利多，重點包含推動恢復上海及福建民眾來台自由行，支持盡快恢復烏魯木齊等兩岸航點；另將為台灣農漁產品輸入大陸提供便利；允許引進台灣電視劇、紀錄片。

我府院昨天回應，任何交流安排都不應附帶政治前提，更不應淪為特定政黨政治操作或交易籌碼；中共把交流工具化、經貿武器化的統戰脅迫作法，若真有意推動相關措施，應透過既有溝通聯繫管道，與我方政府主管機關展開協商。

3. 美第1季財報 投資人關切業者對展望看法

除了政局動盪，美國第1季財報季即將開跑。分析師預測標普 500 指數成分股獲利將較去年同期成長約 12%，這將是2025 年第2季以來的最低成長。高盛集團將於周一為美國財報季揭開序幕。

投資人急於了解企業領袖對日益增加的風險有何看法，包括因油價飆漲引發的通膨升溫，以及消費者可能開始縮減開支的威脅。周五數據已顯示，美國消費者物價指數創下 2022 年以來最大漲幅（儘管核心指標相對溫和），而消費者信心則下滑。

在此背景下，較高的債券殖利率對部分投資人開始具有吸引力。最能反映聯準會（Fed）政策預期的兩年期公債，殖利率目前約為 3.8%，自戰爭開始以來已上升近 0.5 個百分點。

4. 費半連三日攀峰 投資人原本寄望外交手段結束中東衝突

美國股市創下去年11月以來最大單周漲幅，投資人寄望外交手段能結束美國和伊朗之間的衝突。對於厭倦戰爭的投資人而言，本周美股財報季揭開序幕，陸續公布的企業財報會是一大亮點。

美國3月通膨數據大致符合預期，標普500指數上周五開高走低，終場轉為小跌0.1%。費城半導體指數則大漲2.3%，台積電ADR也因第1季營收超出預期後上漲1.4%。

費城半導體指數已連三日創下歷史新高且連八日上漲，這波漲幅高達24.5%，英特爾（Intel）和輝達（NVIDIA）也連八漲，英特爾這波漲勢甚至超過51%。台積電ADR同期間漲17.1%。

美國三大指數創下今年來最佳單周表現，漲幅均超過3%。

5. 匈牙利變天 反對黨絕對多數打敗執政長達16年的總理奧班

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）承認在選舉中落敗，結束其長達 16 年的執政。在投票率創下歷史新高的情況下，由馬格雅（Peter Magyar）領導的反對陣營預料將取得國會超過三分之二的絕對多數席次。匈牙利福林匯率攀升至三年高點。

兩岸 美國 紐約

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