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調味料製造商改良味精副產物 味之素 ABF 產能牽動 AI 前景

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
日本調味料製造大廠味之素將製作味精的副產物，透過胺基酸技術改良，開發出絕緣增層材料增層薄膜ABF，意外成了先進封裝中至關緊要的一部分。 路透
日本調味料製造大廠味之素將製作味精的副產物，透過胺基酸技術改良，開發出絕緣增層材料增層薄膜ABF，意外成了先進封裝中至關緊要的一部分。 路透

人工智慧（AI）需求之強勁，導致供應鏈中幾乎所有參與者都面臨短缺，從半導體、到先進封裝、封測服務等領域，全都如此。其中ABF的需求預計將以每年兩位數的速度成長，意味著這種較不被注意但不可或缺材料，將在很長一段時間內維持供不應求的狀況。

日本百年企業、調味料製造商味之素研究氨基酸已超過100年，而1909年問市的家用味精「味之素」，是許多家庭廚房必備調味料。到了1990年代，味之素將製作味精的副產物，透過胺基酸技術改良，開發出絕緣增層材料增層薄膜ABF，不但耐熱絕緣，更重要的是可隨意對接無數種電路組合。

以往電腦CPU與外部傳輸數據的通路，是用液體的絕緣物質，塗完要等液體乾了才能做下一步，麻煩又容易出錯。ABF正是最好的解方。

1999年，ABF獲得英特爾等半導體大廠的採用，如今全世界主要的電腦產品裡，近100%都用味之素的產品。而近幾年AI幾乎無底洞的需求，讓味之素儼然從「廚房調味料」變身為「AI核心守門員」，卻也同時面臨產能不足以應付市場的窘況。

市場顯然無法空等味之素提供ABF，超大規模雲端服務商（Hyperscalers） 已經意識到這個問題，因此正透過預付款項來回應，希望藉此幫助味之素建立新的生產線，並確保長期合約。

味之素在半導體供應鏈幾近獨占地位，讓英國維權基金Palliser資本「聞香而來」，該公司已入股味之素，躋身前25大股東之列，並施壓味之素把ABF漲價三成。

不只味之素，Palliser正尋找這股AI熱潮下知名度較低但掌握關鍵地位的隱形贏家，該基金先前也入股馬桶製造商Toto，要求該公司揭露更多晶片零件業務的資訊。

半導體 ABF 日本

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