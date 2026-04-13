豪車廠阿斯頓馬丁 股債雙殺

英國豪華車廠阿斯頓馬丁（Aston Martin）的股票以及債券價格今年以來持續籠罩在沉重賣壓之下，已經雙雙跌至歷史新低，主要是該公司未來幾個月恐面臨現金短缺，卻未見到資金挹注。

阿斯頓馬丁股價上周五（10日）收在每股42便士，市值約4.3億英鎊，今年來累計跌33.8%。其他車廠雖也陷入愁雲慘霧，但沒有一家像阿斯頓馬丁這麼糟。該公司2018年上市時，每股股價19英鎊，市值約43億英鎊。

此外，阿斯頓馬丁規模最大的10.5億英鎊債券，票面利率為10%，上周一度跌至75便士的低點，代表信用投資人對該公司任何債券殖利率的要求都必須超過20%。

一位高收益信貸投資人表示，阿斯頓馬丁的現金準備即將耗盡，「我們最終認為，該公司的流動性將在第2季底耗盡，並被迫籌措資金」。