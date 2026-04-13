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美伊談判未達成共識…比特幣挫跌 美元、油價看升

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

美國伊朗停火談判未達成共識，而且各自維持強硬姿態，美元與國際油價13日看漲，全球股市則將面臨壓力，比特幣等加密貨幣12日盤中下跌逾3%，便預示這樣的走勢。

Capital.com分析師羅達說，13日的關鍵問題是，市場會把這解讀為談判暫時失利？還是停火框架的結構崩壞？箇中差別將決定避險投資會迅速消散、或進一步持續，未來局勢取決於美伊談判是否有新發展，還是公開發言再次轉趨挑釁。

盛寶市場公司（Saxo）首席投資策略師查納那認為，美伊談判未達協議，可能再度衝擊風險信心，顯示荷莫茲海峽仍是關鍵瓶頸，但基於美伊在談判前的立場分歧之大，未達協議不算震撼，美元可能走高。

馬來亞銀行策略師認為，美伊談判結果有點令人失望、但完全不令人意外，美元可能進一步看升，韓元、日圓、菲賓披索及泰銖等特定亞幣匯率本周可能遭遇壓力。

美國和伊朗11日在巴基斯坦協商21小時後，美國副總統范斯宣布美伊「未達成協議」，並且表明「我們已清楚說明我們的底線、我們願意調整的地方、我們不願意調整的地方」，之後率領代表團返國。美國總統川普稍後宣布，美軍「即日起」封鎖所有進出荷莫茲海峽的船隻。

彭博資訊報導，美元與國際油價13日預料將會攀高，股市可能廣泛下跌，金價與美國公債的反應則還有美國通膨強生等其他因素的影響。加密貨幣市場，彭博資訊報價顯示，比特幣價格12日盤中一度跌3.6%，乙太幣跌4.9%，瑞波幣約跌2.8%。

彭博 美國 伊朗

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