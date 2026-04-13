航空業燃料短缺 喘不過氣

美伊開戰一個多月以來，全球最關鍵的航空燃料來源之一遭切斷，不僅價格急漲，全球航空業也迅速陷入燃料嚴重短缺的困境，上周美伊達成的停火協議，即便真能維持兩周，卻仍無法在短期內解決航空燃料危機，業者暫時還看不到喘息的機會。

專家認為，全球供應要恢復正常將需要數月時間。

中東地區供應全球約五分之一航空燃料， 但隨著荷莫茲海峽實質上等於遭關閉，這種燃料的價格已飆升至每桶逾200美元的紀錄高位，而去年同期約為90美元，漲幅遠超原油價格。美伊7日達成的臨時停火協議，確實帶來一些緩解，據Argus美國航空燃料指數，美國航空燃料現貨價一度跌至每桶175美元，但到了9日又回彈上漲逾2%。

煉油大國中國已停止出口航空燃料，以滿足自身需求。包括越南和緬甸等亞洲各地機場，燃料供應已經告急；歐洲方面，如果荷莫茲海峽仍無法完全重新開放，最快5月燃料就一樣面臨嚴重短缺。一個產業機構去函歐盟交通專員稱，如果荷莫茲海峽的情況沒有顯著改善，歐洲機場數周後就將面臨類似目前亞洲正在上演的短缺局面。

為因應亂局，全球航空公司紛紛縮減航班並加收費用。