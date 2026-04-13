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IMF 恐下修今年經濟成長
國際貨幣基金（IMF）和世界銀行春季會議本周將在伊朗戰事的陰影下揭幕，IMF並將發布的最新世界經濟展望（WEO）報告，總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）已暗示，可能下修今年的全球經濟成長預測，並調升通膨率預估。
IMF與世銀春季年會13日在華府召開，全球財金首長將齊聚一堂，評估美國總統川普攻打伊朗對全球經濟成長的衝擊。
對許多與會者而言，IMF與世銀今年春季會議將帶來一種既視感：去年聚焦於川普祭出的懲罰性貿易關稅，今年則是美伊戰爭情勢，以及各國政府和央行要如何在不引發新問題的前提下，支撐經濟。
IMF預定美東時間14日上午9時（台灣時間14日晚間9時），公布最新的世界經濟展望（WEO）報告。
喬治艾娃上周已表示，若中東未爆發戰爭，IMF原本預計小幅上修全球經濟成長預測，但如今即使衝突快速獲得解決，IMF仍將下修成長預估及調升通膨預期。
IMF在今年1月的WEO更新報告中，預估全球今年國內生產毛額（GDP）將成長3.3%，2027年將成長3.2%。
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