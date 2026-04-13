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石油現貨溢價幅度急速擴大效應 全球煉油廠減產潮蔓延

經濟日報／ 編譯任中原／取材自彭博資訊
全球各大石油貿易商與煉油廠正在各大現貨市場，展開「恐慌性搶油」。 原油開採示意圖。(美聯社)
全球各大石油貿易商與煉油廠正在各大現貨市場，展開「恐慌性搶油」。 原油開採示意圖。(美聯社)

全球各大石油貿易商與煉油廠正在各大現貨市場，展開「恐慌性搶油」，使原油現貨溢價幅度急速擴大，凸顯嚴重供不應求，並將進一步衝擊煉油品市場。

亞洲煉油業者已開始減產，預料歐洲業者最快將於5月跟進，將使柴油與飛機燃料益發缺貨。

亞洲多國持續因應燃料短缺危機，印度再度提高柴油與航空燃油的出口關稅，南韓正接近取得哈薩克的石油供應，日本正與亞洲各國合作以緩解石油瓶頸，馬來西亞更警告6月前就會面臨燃料的「關鍵期」。

阿布達比國營石油公司表示，「戰前通過荷莫茲海峽的最後油貨，現在即將到達目的地，這些實際上是因應現貨之需。全球能源流動的40天缺口已經顯現」。

這個缺口已使煉油業願意支付溢價搶購現貨。北海原油現貨行情為每桶126美元，比布蘭特6月期貨價高出30多美元，石油貿易商的出價甚至比4月底及5月初交貨的布蘭特現貨油價高出22美元，5月在奈及利亞裝船的現貨價則比基準價格溢價25美元。

一些亞洲煉油廠表示，已不再聚焦於價格，而是設法從各地取得油供。日本業者率先向美國買油，並改用較小型油輪以通過巴拿馬運河，更快運抵日本；中國大陸業者4月從加拿大採購的數量創新高；印度4月首周從委內瑞拉裝運近600萬桶石油，比3月同期增加一倍。美國西德州MEH現貨油價也比指標價溢價每桶近4美元。

現貨溢價擴大，不僅加重小型煉油廠的財務壓力，也提高了業者利用衍生性金融商品避險的操作難度。因此一些煉油廠開始退出市場，並減少油品產量。美國柴油及飛機燃油價格都逼近歷史高點，汽油庫存量也縮小到近16年來最低。

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