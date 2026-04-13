美股Q1財報 可望報佳音…投資人緊盯戰事、油價影響

美股上市公司今年第1季財報季本周開鑼，預估獲利將年比成長13.2%，若考量分析師上調獲利預估，成長率更可望攀抵2021年第4季以來最高，但時值中東衝突與荷莫茲海峽停擺，投資人將緊盯企業獲利引擎是否運作順利，以及中東戰爭與能源成本上漲是否威脅營運展望。

FactSet數據顯示，分析師目前預估標普500指數成分企業上季獲利將比去年同期成長13.2%，為連續第六季成長二位數百分比，而且，根據分析師過去在財報季期間調整獲利成長率預估的平均修正幅度，美企上季獲利有望成長19%，為2021年第4季以來最高。

投資人觀察財報的焦點之一，在於企業如何預期油價急漲產生的波瀾效應，因為這將推升許多企業的營運成本，並傷害消費者需求。國際油價今年來已暴漲約70%。

分析師預期，標普500指數的11大類股表現，將有很大差異。根據彭博資訊，在各類股中，以資訊科技（IT）類股上季獲利看增41.5%最亮眼，金融類股估增16.6%居次，能源類股可望增長7.7%，為第三高，墊底者則是醫療保健類股可能下滑9.7%。

銀行業照例將打響第一砲。高盛將於13日公布業績，14日則是摩根大通、富國銀行及花旗集團，其他大銀行稍晚。由於伊朗戰爭大幅加劇市場震盪，華爾街五大銀行交易總營收可望年增13%至400億美元以上，為至少12年來最高。

此外，由於市場在中東開戰之前就擔憂勞動市場減緩，因此各大銀行對消費者行為的看法將是一大關鍵。分析師指出，若銀行業者表示企業界仍將繼續投資及尋求貸款，將是正向訊號。

投資機構預估今年全年獲利的預估成長率更超過19%，比2月底時預估的15%更上層樓，已對美股提供強力支撐，而且過去一個月來這種樂觀預期並未受到中東戰爭的影響。

本周市場仍將對中東情勢發展高度敏感。Alpine機構股市策略長吉爾基表示，「股市仍然熱絡，是因為預估企業獲利持續走高。如果看到基本面的確出現一些負面的連鎖效應，則賭局將被打斷」。