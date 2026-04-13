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日四大企業合設 AI 公司

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日本讀賣新聞報導，軟體銀行、NEC、本田汽車及Sony集團已共同設立一家新的人工智慧（AI）企業，以開發國產AI模型。

報導指出，這家新公司名為「日本AI基礎模型開發」，是以軟銀、NEC、本田及Sony為核心，軟銀和NEC將負責開發基礎模型，本田和Sony負責把開發出的模型運用在汽車、機器人、電玩和半導體等領域，目標是追上美國和中國大陸等領先國家。

這四家公司將各出資約10%，擔任主要股東。此外，日本製鐵及日本三大銀行三菱日聯、三井住友和瑞穗等企業，也將作為少數股東進行投資，其他多家企業也正在洽談出資中。AI開發商Preferred Networks也將參與。

日本AI基礎模型開發公司預料將雇用約100名AI研發人員，社長將由軟銀負責指揮國產AI開發的幹部擔任，所開發的AI模型將開放所有日本企業使用。

開發商 中國大陸 日本

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