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在萬物皆漲的時代...這種高檔食材價格竟下跌

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
日本饕客今年夏天或許有機會可吃到較便宜的鰻魚飯，部分原因是主要產區中國的供應過剩，導致出口價格下跌。美聯社
日本饕客今年夏天或許有機會可吃到較便宜的鰻魚飯，部分原因是主要產區中國的供應過剩，導致出口價格下跌。美聯社

日本饕客今夏或許有機會可吃到較便宜的鰻魚飯，其中一個原因是主要產區中國大陸的供應過剩，導致出口價格下跌。

一名福建省養殖業者1月底時曾表示，「大約一個月前，日本的訂單就停止了」，「這個月我們連一條鰻魚都沒有出貨。」

這位業者的養殖場占地約7萬平方公尺，每月的維護成本（含地租與飼料）總計人民幣6萬至7萬元。然而，目前出貨價已跌至每公噸人民幣5萬元，不到2024年價格的一半，根本是賠錢經營。

日本一家進口公司預估，今年「土用丑日」（許多日本人吃鰻魚的日子）的蒲燒鰻零售價，「即便考量匯率因素，也將比去年至少便宜了10%」。

連中國最大的鰻魚企業、被譽為推動「中國鰻谷」建設的代表福建天馬科技，2025年也可能陷入虧損，淨損估達人民幣1.2億至1.8億元，其股價已較2023年1月的高點挫跌40%。該公司表示，「整個行業正處於谷底」。

根據中國海關總署資料，中國2月對日本的蒲燒鰻出口量年減12%，而單位價格更下跌20%，主要是因為供應過剩。

日本鰻的鰻苗，通常在東亞各地的河口捕獲，然後在養殖場養大。日本、中國、南韓和台灣都設定了鰻苗入池數量的上限，以保護資源。但據悉中國在2025年春的捕獲量，幾乎是其規定上限的三倍。

前幾年日本因鰻苗捕獲量不佳，當地蒲燒鰻的價格隨之大漲。但2025年的捕獲量大增，意味日本養殖場已達飽和。日本進口商預期價格將下跌，因此削減了採購，進而導致中國的出貨陷入停滯。

日本是全球最大鰻魚消費國，其消費量的70%到80%依賴中國進口。但隨著對日出貨停滯，中國鰻魚業者正急於開發國內需求及俄羅斯等其他市場。

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