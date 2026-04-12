美澳允投入逾千億推動關鍵礦產計畫 對抗中國優勢

坎培拉當局今天說，澳洲和美國已允諾投入逾50億澳元（約新台幣1121億元）支持一系列關鍵礦產計畫，金額幾乎是兩國數月前簽署合作協議時承諾的2倍，試圖對抗中國領先優勢。

路透社報導，這筆資金將由澳洲出口融資機構（Export Finance Australia，EFA）和美國進出口銀行（U.S. Export-Import Bank，EXIM）等機構提供，用於協助澳洲企業開採和提煉對國防、先進製造及能源轉型等產業至關重要的金屬；這個市場長期由中國把持。

澳洲與美國去年10月簽署架構協議時表示，此舉有助美國高科技製造業的再工業化，同時「對抗中國的出口主導地位，確保西方供應鏈韌性」。

根據協議，兩國同意在協議簽署後的接下來6個月內，各自投資至少10億美元，推動總額85億美元的優先關鍵礦產計畫。

澳洲擁有豐富的稀土等關鍵礦產資源，但中國已掌握技術複雜的提煉技術。

澳洲資源部長金恩（Madeleine King）在聲明中表示，兩國正落實雙方在白宮達成的承諾，澳洲優先計畫將支持稀土與關鍵礦物生產。