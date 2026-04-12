快訊

不滿伊朗未就核問題讓步 川普：美國海軍即刻開始封鎖荷莫茲海峽

保健品開封後「乾燥劑」該不該留？ 藥師示警：9成人都做錯

破局或仍有希望？美國代表團離開巴基斯坦 BBC：繼續間接談判

聽新聞
0:00 / 0:00

降低依賴台積電 日本追加6315億日圓補貼Rapidus

中央社／ 東京12日綜合外電報導

正幫助日本降低對台積電依賴的半導體製造商Rapidus昨天在北海道舉行分析中心及研究開發基地落成儀式，經濟產業大臣赤澤亮正出席，他說已經批准2026年度追加支援6315億日圓。

共同社報導，赤澤亮正接受記者採訪時強調，一定要讓投入這麼多稅金的計畫獲得成功。

此次追加資金後，Rapidus公司2022至2026年度的研發支援總額會達到2兆3540億日圓。

各國加快尖端半導體開發競爭之際，日本首相高市早苗也提出將其作為發展戰略的支柱之一。

Rapidus社長小池淳義矢言，公司要在2027年度開始量產。

彭博（Bloomberg News）報導，Rapidus去年開始研發採用2奈米製程的晶圓，目標是2027年之前量產尖端半導體，並幫助日本降低對業界龍頭台積電的依賴。

但這間日本半導體製造商與台積電之間仍有龐大差距，台積電去年已經開始量產2奈米晶片，而且還是輝達公司（NVIDIA）和蘋果公司（Apple）的首選晶片供應商。

高市早苗 日本 北海道

延伸閱讀

日本官方加碼補助Rapidus衝刺2奈米 IBM富士通估為客戶

台積電在台美擴先進封裝 從CoWoS到CoPoS鋪天蓋地

台積電強攻2奈米及更先進製程 根留台灣開枝散葉

日砸巨資挺晶片國家隊 對Rapidus加碼40億美元

相關新聞

從廚房到半導體...這家日本百年企業掌控你的味覺 也掌控你的手機

日本百年企業味之素從調味料業務轉型，藉由開發絕緣增層材料ABF，成為AI核心晶片的重要供應商。ABF需求預計將每年以兩位數速度成長，供應鏈面臨緊張局面。

美伊未達成協議...加密幣齊跌 預示亞股明開盤不妙

美國副總統范斯宣布，美國與伊朗談判代表經過一整天協商後，未達成延長停火的協議，比特幣和其他加密幣價格應聲走低。分析師認為，協商觸礁會打壓股票等風險資產，並且拉抬美元與油價。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

記憶體價格飆、蘋果推最便宜MacBook！為何毛利變差…股價還有20%上漲空間？

當AI軍備競賽讓記憶體價格暴漲，整個筆電產業都在「反映成本」求生，蘋果卻在3月逆勢推出售價599美元、比iPhone還便宜、史上最便宜的MacBook，它到底有什麼底氣？

美企使用率激增 Anthropic有望兩個月內超車OpenAI

最新數據顯示，人工智慧（AI）新創公司Anthropic爭搶付費用戶有所進展，快速縮短與業界龍頭OpenAI之間的差距，因為美國企業對Anthropic軟體的採用率激增，同時OpenAI成長日趨平緩，最快可能在未來兩個月內就會出現「黃金交叉」。

科技股本益比低於標普500！罕見甜甜價 「算力三雄」可以閉眼買？

2026年3月底，翻開美股看板，或許會以為自己看錯了數據：一向高不可攀、溢價驚人的科技股，竟然集體進入了「折價區」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。