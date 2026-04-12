降低依賴台積電 日本追加6315億日圓補貼Rapidus

正幫助日本降低對台積電依賴的半導體製造商Rapidus昨天在北海道舉行分析中心及研究開發基地落成儀式，經濟產業大臣赤澤亮正出席，他說已經批准2026年度追加支援6315億日圓。

共同社報導，赤澤亮正接受記者採訪時強調，一定要讓投入這麼多稅金的計畫獲得成功。

此次追加資金後，Rapidus公司2022至2026年度的研發支援總額會達到2兆3540億日圓。

各國加快尖端半導體開發競爭之際，日本首相高市早苗也提出將其作為發展戰略的支柱之一。

Rapidus社長小池淳義矢言，公司要在2027年度開始量產。

彭博（Bloomberg News）報導，Rapidus去年開始研發採用2奈米製程的晶圓，目標是2027年之前量產尖端半導體，並幫助日本降低對業界龍頭台積電的依賴。

但這間日本半導體製造商與台積電之間仍有龐大差距，台積電去年已經開始量產2奈米晶片，而且還是輝達公司（NVIDIA）和蘋果公司（Apple）的首選晶片供應商。