記憶體價格飆、蘋果推最便宜MacBook！為何毛利變差…股價還有20%上漲空間？

摘要 在AI帶動記憶體價格暴漲、筆電成本飆升之際，蘋果逆勢推出不到2萬元的MacBook Neo。它憑藉自研晶片與集中採購優勢，掃貨壓縮對手空間，搶攻平價市場。儘管它短期毛利承壓，但市場仍看好長期成長，分析師上調目標價。

當AI軍備競賽讓記憶體價格暴漲，整個筆電產業都在「反映成本」求生，蘋果卻在3月逆勢推出售價599美元、比iPhone還便宜、史上最便宜的MacBook，它到底有什麼底氣？

記憶體大漲，對手已扛不住成本壓力

Seaport Research Partners分析師Jay Goldberg與美銀分析師Wamsi Mohan週一不約而同給出了他們的答案，兩人同步將蘋果目標價上調至320美元，較目前股價隱含逾20%上漲空間，均維持買進評級。

這波漲價潮的規模，比多數人意識到的還要劇烈。根據TrendForce估計，記憶體與儲存晶片過去占一台主流筆電物料成本約15%，經過數季連續漲價後已攀升至30%——根源正是AI資料中心對記憶體的龐大需求，持續排擠消費性電子產品的供給。

TrendForce估算，若品牌廠商要維持現有利潤結構，一台原價900美元的主流筆電，零售價漲幅可能高達40%，並預測今年全球筆電的出貨量將年減9.2%。而蘋果卻反其道而行。

蘋果底氣：有自研晶片又大掃貨

TrendForce點出兩個關鍵優勢。一是蘋果有自研晶片，不需要向英特爾採購CPU，因此當其對客戶漲價，蘋果根本不在受影響名單上。二是產品型號相對單純，集中採購讓蘋果在零組件談判上比對手更有籌碼。

「這個月我們與業界多方人士交流，反覆出現同一個結論——記憶體供應相當吃緊，但即便如此，蘋果仍在盡可能掃貨，能買多少就買多少，」Goldberg寫道。

他解讀，蘋果此番大舉採購背後其實別有用意：在供給本就吃緊的情況下，透過大量囤貨，壓縮競爭對手取得記憶體的空間，迫使對手在「漲價」或「降規」之間做出選擇。

結果是，在手機市場，蘋果維持價格與規格不變，卻在整體需求下滑約10%的環境中逆勢擴大市占；至於筆電市場，則以低價MacBook Neo直攻對手核心市場。

平價筆電市場也是一塊幾乎未開發的處女地。Mohan指出，蘋果目前在這個區塊市占率不到1%，Mac裝置安裝量2.6億台，遠遠落後iPhone的15億台——這個落差，正是生態系擴張的潛在空間。他估算Neo潛在市場規模達320億美元。

庫克短期犧牲毛利，長期用生態圈收割

這步棋當然有代價。Goldberg預估蘋果產品毛利率將從去年的高30%區間下滑至低30%區間。但蘋果的商業模式本就不靠硬體獨撐——新用戶進入生態系後，如Apple Music、iCloud等訂閱服務才是真正的金雞母，兩位分析師都認為Neo有助於帶動長期營收。

從市場反應來看，這步棋似乎走對了。MacBook Neo上市後需求遠超預期，部分配色預購數天後出貨日期已延後；蘋果執行長庫克（Tim Cook）上月更在X上發文透露，Mac剛創下有史以來新客戶首週銷售的最佳紀錄，這也側面印證了分析師的觀點。

TrendForce預估MacBook Neo單機出貨量可達400萬至500萬台，蘋果今年筆電出貨量預計逆勢年增7.7%——在整體市場萎縮近一成的背景下，這個數字格外醒目。

蘋果股價今年來仍下跌4.5%。4月30日的第2季財報將是第一個觀察窗口，華爾街將持續關注記憶體成本上升對其定價策略與獲利的真實影響。

資料來源：Barron's、Market Watch、TrendForce

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