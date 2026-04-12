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菲：若與中國共同開發南海油氣 前提是不侵犯主權

中央社／ 馬尼拉12日專電

在國際油價飆漲之際，菲律賓國內再度出現與中國共同開發南海油氣資源的聲音。菲律賓外交部今天表示，任何可能與他國重啟能源合作的協議，都必須以不侵犯菲律賓主權與相關權利為前提。

美國以色列與伊朗於2月底爆發軍事衝突以來，菲律賓國內油價暴漲。在此背景下，部分退休外交官早前發表白皮書，重提與中國共同開發南海禮樂灘（Reed Bank）油氣資源的建議，引發坊間辯論。

禮樂灘位於菲律賓200海里專屬經濟海域（EEZ）範圍內，中國同樣主張擁有主權；白皮書引據美國地質調查所調查估計，禮樂灘與周邊海域蘊藏110億桶石油和190兆立方英尺天然氣。

菲律賓外交部今天發表聲明重申，菲律賓對專屬經濟區及大陸棚內的天然資源擁有主權權利（sovereignrights）。

為回應坊間對於可能重啟菲中油氣合作談判的疑慮，菲律賓外交部強調，任何相關決定都將「完全依據菲律賓憲法、國內法及司法判例、並在充分行使國家主權的前提下作出。」

菲律賓外交部指出，在全球能源局勢充滿不確定性，以及菲律賓已進入「國家能源緊急狀態」的情況下，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）強調有必要探索所有合法且可行的選項，以確保國家能源安全。

聲明並說，小馬可仕指示與中國維持溝通管道開放，透過外交途徑進行接觸，包括能源相關事宜，因此菲律賓外交部將持續與相關政府合作，但將確保任何油氣合作安排都以「菲律賓主權至上」為原則。

菲律賓過去也曾有過與中國共同開發南海油氣的構想。2018年，時任菲律賓總統杜特蒂（RodrigoDuterte）與中國簽署備忘錄，同意為共同勘探禮樂灘油氣制訂架構。

杜特蒂當時希望共同開採的資源由菲國取2/3、中國分1/3。但由於菲中兩國對於勘探範圍的主權歸屬具有分歧，加上共同探勘南海資源可能引起違憲爭議，杜特蒂在卸任前終止了相關計畫。

美國 以色列 南海

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