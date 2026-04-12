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美企使用率激增 Anthropic有望兩個月內超車OpenAI

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
支付新創公司Ramp表示，Anthropic在美企的採用率可望兩個月內超車OpenAI。路透
支付新創公司Ramp表示，Anthropic在美企的採用率可望兩個月內超車OpenAI。路透

最新數據顯示，人工智慧（AI）新創公司Anthropic爭搶付費用戶有所進展，快速縮短與業界龍頭OpenAI之間的差距，因為美國企業對Anthropic軟體的採用率激增，同時OpenAI成長日趨平緩，最快可能在未來兩個月內就會出現「黃金交叉」。

英國金融時報（FT）報導，財務自動化與企業信用卡核發業者Ramp 11日表示，半數其客戶都付費使用AI工具，其中，3月有30.6%的美國企業使用Anthropic的AI工具，比2月成長6.3個百分點，為歷來最大單月增幅。OpenAI仍以35.2%的採用率居冠，但去年7月來一直停留在約35%。

Ramp是根據5萬家客戶、每年1,000億美元的信用卡與發票支出數據，估算出這個數字。Ramp表示，「若當前成長速度維持下去，Anthropic將在未來兩個月內超越OpenAI」，「Anthropi已在一些早期採用者之間取得領先，包括創投支持的企業，以及在軟體、金融及專業服務等關鍵領域」。

Anthropic的企業示占急起直追OpenAI，反映其Claude Code產品、及一系列幫助自動化白領工作的「插件」（plug-in），已激起客戶的強烈興趣，帶來快速成長。

這份數據也似乎反映，Anthropic的事業並未受到近來與美國國防部爭端的影響，美國舊金山聯邦法院已暫時擱置五角大廈將該公司列入供應鏈風險黑名單的決定。Anthropic上周表示，年化營收已達300億美元，遠高於去年底時的90億美元。

OpenAI在2022年11月推出ChatGPT後，擁有強大的先行者領先優勢，尤其是在消費者市場，但早期的爆炸性成長如今證實難以維持。Sensor Tower的數據顯示，ChatGPT 3月下載量月增5%。相較下，Anthropic的Claude聊天機器人同期全球下載量暴增兩倍至2,100萬人次。另據Apptopia，ChatGPT的美國每周活躍用戶數3月下滑，為2024年初來首見。

研究機構Forrester首席分析師兼副總裁戴鯤認為，這個數據顯示「動能明顯正朝向」Anthropic，「值得關注的是，即便美國政府提出潛在的供應鏈風險，這股成長仍在持續」，「對許多公司來說，模型表現、能整合的容易度、以及符合企業需求的程度，比短期政治與監管疑慮更重要」。

OpenAI則表示，不認同FT所引述的數據，其AI程式編碼代理Codex的每周用戶已達300萬人，高於3月的200萬人。 OpenAI已推動一系列變革，以強化營運展望。Ramp經濟學家卡拉齊恩表示，該公司進來的成長，顯示先針對軟體開發者等專業人士、之後再擴及更廣泛族群的策略奏效。

美國 ChatGPT 人工智慧

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