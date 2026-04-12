科技股本益比低於標普500！罕見甜甜價 「算力三雄」可以閉眼買？

摘要 2026年3月，科技股ETF預期本益比首度跌破標普500，降至19.4倍。但便宜不等於值得買。在AI快速顛覆傳統軟體商的當下，低本益比可能是「被淘汰的預兆」而非撿便宜的機會。

2026年3月底，翻開美股看板，或許會以為自己看錯了數據：一向高不可攀、溢價驚人的科技股，竟然集體進入了「折價區」。

目前科技股ETF（XLK）的預期本益比（Forward P/E）已降至19.4倍，罕見地低於標普500指數的19.9倍。

科技股估值之所以陷入「校正回歸」，主要受制於兩股拉力：外在是地緣政治引發的成本風暴，油價飆漲帶動通膨預期，讓聯準會（Fed）上半年降息的路徑幾乎被鎖死。

內在則是AI領域的「世代交替」，市場擔心OpenAI與Anthropic等AI巨頭快速進逼，市場開始質疑傳統軟體商（如Adobe、Salesforce）是否能面臨這種降維打擊。

別被「便宜」蒙蔽，避開成長停滯的陷阱

對投資人而言，這波跌勢是常見的「貪婪」時刻。對沖基金大老、Pershing Square創辦人阿克曼（Bill Ackman）近日在社群平台X上大聲疾呼：「現在是購入高品質股票的最佳時機之一，別理會那些空頭。」

但《霸榮周刊》（Barron's）示警：這不是全面抄底的派對，買對或買錯，會讓回報完全不同。前摩根士丹利的首席美股策略師、Trivariate Research創辦人帕克（Adam Parker）提醒，必須避開低成長的「價值陷阱」，因為在AI時代，低本益比往往代表著產品力即將被淘汰，因此千萬別看著本益比低就以為撿到了蒙塵的鑽石，搞不好他只是顆石頭。

策略一：軟體股「買質不買廉」

在軟體選股上，目前的邏輯是「優先選擇高品質標的」。帕克建議避開本益比雖低，但缺乏護城河的廉價標的。

首選資安三雄

Palo Alto、CrowdStrike、Cloudflare雖然預期本益比偏高，但資安架構極其複雜，原生AI工具短期內難以取代其深層服務。分析師預測，資安三雄未來兩年盈餘成長率平均可達20%。

警惕紅海陷阱

Adobe、Salesforce、HubSpot這些偏向行銷與內容創作的工具，正是生成式AI最容易入侵的領地。當AI能自動生成內容與銷售信，傳統軟體商的議價能力將大幅縮減，即便目前股價便宜仍具風險。

剛需標的

Twilio提供的跨平台數據通訊API是企業運作的基礎設施，目前展現強大抗跌韌性。

策略二：棄守產能過剩，擁抱「核心算力」

在硬體端，投資人必須區分「短期消耗品」與「運算大腦」。

警惕記憶體泡沫：美光（Micron）、WD

帕克形容記憶體股表現「令人擔憂」。儘管AI數據中心需求龐大，但市場憂慮未來產能過剩，導致股價對利多消息產生免疫，投資人應先保持觀望。此外，Sandisk、Teradyne、Advantest也應列入觀察名單。

擁抱算力三雄：輝達（Nvidia）、AMD、博通（Broadcom）

這才是AI戰場的核心靈魂。《霸榮周刊》3月底投資圓桌會議（Roundtable）分析師共識，這三雄提供的資料中心晶片是AI時代的剛需。目前三雄預期本益比僅在19至25倍之間，遠低於歷史溢價（過去常高出標普500十個基準點以上），是高利率環境下最具確定性的標的。

在AI快速攪動產業競爭態勢、與通膨疑慮再起的2026年，投資人不應盲目追求低價，或許買進「難被取代」的標的，才能在罕見甜甜價中撈到珍珠。

資料來源：Barron's、Trading View、Business Insider

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