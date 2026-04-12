推升航空燃料價格大漲 美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊

中東戰爭衝擊國際油價，推升航空燃料價格大漲，香港航空公司宣布減班因應；由於荷莫茲海峽持續封鎖，印度咖啡出口協會坦言，這恐使出口商未來數月損失高達80%的西亞市場。

●戰爭衝擊油價 國泰航空及香港快運5月中至6月底減班

香港國泰航空及旗下的香港快運航空今天同時宣布減班因應燃料價格飆漲，時間為5月中旬至6月底。其中，國泰將取消約2%客運航班，且以短程航線及香港往來澳洲、南亞、南非航線為主。

國泰減班期間為5月16日至6月30日，香港快運減班期間則為5月11日至6月30日，理由是「紓緩成本上升的部分壓力」。國泰航空表示，過去1個月以來，該公司盡力採取合適方案，包括調整燃油附加費以因應燃油價格飆升，但仍不足以緩解衝擊，削減班次是「迫不得已的最後選擇」。

香港快運則表示將取消占總數約6%的客運航班，也將安排轉乘原班機起飛時間24小時內出發的其他班機。所有受影響旅客將於13日或之前，獲得新的班機時間安排。

●俄烏戰爭未平中東烽火又起 烏農業再陷能源成本危機

在烏克蘭中部肥沃黑土地上耕種並向歐洲出口作物的70歲農民馬利延科（Mykola Maliienko）表示，今年春天少了100公頃的玉米播種量。

他需要節省開支，因為伊朗戰爭帶動化肥價格飆升，他最大的擔憂是能否買到收割1200公頃農田所需的柴油。馬利延科預估他的生產成本將攀升至少10%至15%，除非中東衝突能迅速解決，否則成本可能會飆升60%。

自美國與以色列攻擊伊朗導致能源供應出現前所未有的中斷以來，燃料成本幾乎翻了一倍。儘管與俄羅斯處於4年戰爭中，烏克蘭仍是重要的穀物、油籽與植物油生產國。

●荷莫茲海峽封鎖重創航運 印度咖啡恐流失西亞80%市場

在美伊戰爭未歇及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）持續關閉下，印度咖啡產業恐怕失去中東主要出口市場。印度身為全球第7大咖啡生產國，約70%產量出口海外，並於過去10年間擴展至包括阿拉伯聯合大公國、科威特、約旦以及沙烏地阿拉伯等市場。

印度咖啡出口協會主席拉賈（Ramesh Rajah）說：「出口商可能在未來數月損失高達80%的西亞市場」，強調這是因為更多印度咖啡需經由荷莫茲海峽運輸。

他表示：「出貨正被延誤、改道或滯留在轉運點，運費飆升正壓縮獲利空間」，並指出自美伊戰爭開始以來，運費已上漲「近2倍」，但印度出口商很難將上揚的成本轉嫁給買家。

●中東戰火推高瓦斯價格 菲律賓街頭小吃攤苦撐

菲律賓人喜歡熱騰騰的傳統燉牛肉pares，但自中東戰爭爆發以來，液化石油氣（LPG）價格飆升，這份期待變得日益困難。

除了加油站價格衝擊成為最大新聞焦點，LPG價格上漲同樣重創菲律賓街頭小吃攤販。20歲商家賈西亞（Eric Garcia）表示，他被迫將傳統燉牛肉價格調漲至每碗65披索（約1.08美元），因為燃料成本已使他的每日收入減少1/4。他指出，一桶11公斤裝瓦斯通常可使用4天，以前售價為870披索，現在卻要1600披索。

經營路邊餐車2年的業主提托姆（Ronilo Titom）表示：「如果我們漲價，顧客就會轉去其他攤位。」儘管他堅持不漲價，但他注意到自戰爭爆發以來，客群正緩慢萎縮。