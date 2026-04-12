快訊

日職／終於等到！林安可首轟就是10局再見轟 第13場、50打席出爐

鄭麗文搭機返台！送機中共官員曝光…宋濤停機坪道別：後會有期

保健品開封後「乾燥劑」該不該留？ 藥師示警：9成人都做錯

聽新聞
0:00 / 0:00

中東戰火推高瓦斯價格 菲律賓街頭小吃攤苦撐

中央社／ 馬尼拉12日綜合外電報導

菲律賓人喜歡熱騰騰的傳統燉牛肉pares，但自中東戰爭爆發以來，液化石油氣價格飆升，這份期待變得日益困難。

為了省錢，20歲的賈西亞（Eric Garcia）小心翼翼地轉動旋鈕，將保溫盤下的火焰調至最低，以因應幾乎翻倍的燃料成本。

法新社報導，雖然自戰爭導致荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）部分關閉以來，加油站的價格衝擊成為最大新聞焦點，但液化石油氣價格上漲同樣重創這個依賴進口的群島國家的街頭小吃攤販。

在接受法新社採訪前一天，賈西亞表示，他被迫將一碗pares的價格提高至65披索（1.08美元），因為燃料成本已使他的每日收入減少1/4。

他說：「我一天只賺1500披索，因為其餘都花在液化石油氣上。」

賈西亞每天凌晨3點開始烹煮，之後用改裝機車將燉菜運往中產階級社區。他說，一桶通常可使用4天的11公斤裝瓦斯，以前售價為870披索（約14.50美元），現在卻要1600披索。

販售瓦斯桶的店鋪主管馬納拉德（Carlo Manalad）表示：「這是我在這裡工作以來見過最高的液化石油氣價格。」

64歲的他告訴法新社：「如果供應商價格高，我們也會提高價格，但利潤仍然一樣。」

但首都許多街頭攤販並沒有這樣的空間。

經營路邊餐車兩年的提托姆（Ronilo Titom）表示：「如果我們漲價，顧客就會轉去其他攤位。」

提托姆表示，儘管堅持不漲價，但他注意到自戰爭爆發以來，客群正緩慢萎縮。

48歲的提托姆表示：「許多人開始改帶便當以節省開支。」

菲律賓政府公布通膨數據顯示，戰爭推升的物價使3月食品價格的漲幅幾乎是前1個月的兩倍。

加油站 菲律賓 荷莫茲海峽

延伸閱讀

中東戰爭第43天》美伊談判21小時無結果 最新發展一次看

俄烏戰爭未平中東烽火又起 烏農業再陷能源成本危機

美汽油價連兩日下挫 分析：距戰前低價仍遠

美伊談判仍在未定之天 戰爭對國際經濟、財經市場影響曝光

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

費半連三日攀峰 投資人寄望外交手段結束中東衝突 本周財報季聚焦

美國股市創下去年11月以來最大單周漲幅，投資人寄望外交手段能結束美國和伊朗之間的衝突。對於厭倦戰爭的投資人而言，本周美股財報季揭開序幕，陸續公布的企業財報會是一大亮點。

全球手機Q1出貨估年減6%

Counterpoint Research初步估計，今年第1季全球智慧手機出貨量年減6%，主要受到DRAM與NAND記憶體短缺及需求疲弱的影響。蘋果以21%市占首次在第1季奪得市占冠軍，出貨量年增5%，因iPhone 17需求強勁，同時公司針對記憶體具備前瞻供應鏈管理，中國大陸市場表現也見改善。

信評示警 保險業難敵大風浪 目前承擔風險比金融海嘯時期更高

國際信評機構AM Best在報告中示警，目前保險業者承擔的風險比2008-2009年全球金融危機之前更大，若遭遇下次危機，恐難全身而退。

川普10%關稅合法性遭質疑 海關20日起受理退稅申請

美國海關遵照最高法院判決，準備受理業者申請全面性關稅退稅之際，美國國際貿易法院10日對美國總統川普2月改向多數進口貨品徵收10%關稅的合法性也表示質疑，認為龐大貿易逆差恐怕不足以構成加徵普遍關稅的充分理由。

日砸巨資挺晶片國家隊 對Rapidus加碼40億美元

日本政府11日批准追加補貼Rapidus 6,315億日圓（40億美元），藉財務支持這個日本半導體國家隊的代表，加速投入競爭激烈的人工智慧（AI）晶片製造領域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。