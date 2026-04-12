中東暫時停戰 未來一周美股要觀察五大變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有五大觀察變數。首先是中東局勢與油價：美伊達成停火兩周協議，後續留意談判進展、荷莫茲海峽通行狀況、油價變化。

二是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

三是聯準會（Fed）官員談話：留意Fed官員對於經濟、就業、通貨膨脹、利率、油價的看法。

四是經濟數據：未來一周要公布的數據包括美國3月生產者物價指數（PPI）、進出口物價、工業生產、成屋銷售等。

五是企業財報：未來一周要公布財報的美國企業包括Netflix、台積電ADR、艾司摩爾ADR、摩根大通、花旗、美國銀行、富國銀行、高盛、摩根士丹利、貝萊德、百事可樂、美國鋁業、嬌生、亞培等。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下銳思投資團隊表示，從經濟與地緣政治現況看，投資人很容易感到焦慮，但銳思投資團隊正透過研究、分析、與公司高層對話來挖掘長期機會，這些機會在全球注意力分散時可能不易被發現。

銳思投資團隊表示，兩大結構性利多將持續支撐美國小型股。首先，「大而美法案」將使2026年資本支出周期保持強勁，而強勁資本支出周期通常有利於小型股，

同樣重要的，還有2021年「基礎建設投資與就業法案」（IIJA）的持續性影響。美國仍處於從IIJA及寬頻公平接取與部署計畫（BEAD）資助的初期階段，BEAD正在強化鄉村電信基礎設施，這些計畫將支持美國經濟長期再工業化趨勢。

其次，AI可能透過兩種方式來獎勵小型股。一是愈來愈多投資人開始認識到許多小型股是AI革命的關鍵供應商，包含推動各種AI應用的半導體元件商、能源供應商、資料中心設備商。二是利用AI推動創新、自動化、提高效率的公司，這是特別有前景的長期趨勢。