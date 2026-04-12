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荷莫茲海峽封鎖重創航運 印度咖啡恐流失西亞80%市場

中央社／ 新德里12日綜合外電報導

印度咖啡產業面臨失去中東主要出口市場的威脅，原因是伊朗戰爭以及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）關閉。

身為全球第7大咖啡生產國，印度約70%的產量出口海外，並在過去10年間擴展至包括阿拉伯聯合大公國、科威特、約旦與沙烏地阿拉伯等市場。

印度咖啡出口協會主席拉賈（Ramesh Rajah）告訴「日經亞洲」：「出口商可能在未來幾個月內損失高達80%的西亞市場。」他還說，這是因為更多印度咖啡需要經由荷莫茲海峽運輸。

他表示：「出貨正被延誤、改道或滯留在轉運點，而飆升的運費正擠壓利潤空間。」這位業界資深人士指出，自伊朗戰爭開始以來，運費已上漲「近兩倍」，但印度出口商很難將增加的成本轉嫁給買家。

「最初預計僅會持續幾週的情況現在持續了更久，為整個供應鏈帶來了不確定性。」

根據印度咖啡委員會（Coffee Board of India）資料，印度每年生產約35萬至37萬公噸咖啡，約占全球產量的3%到4%；其出口收入在截至2023年3月的會計年度約為11.4億美元，而到上個月結束的會計年度，這一數字幾乎翻倍，達到創紀錄的21.3億美元。

美國農業部統計將印度列為全球第7大咖啡生產國，排在巴西、越南及其他4個國家之後。

創立於1943年的印度老牌公司Badra Estates董事總經理馬門（Jacob Mammen）表示，除了眼前的干擾外，現況也正在考驗印度咖啡產業的大型轉型。

他指出，印度咖啡模式是在1990年代自由化後成形的，當時結束了數十年的國家管制銷售，並推動種植者進入全球市場。馬門說：「從那時起，印度重建了在歐洲和亞洲的地位，並日益專注於精品與增值咖啡。」

但自2月28日開始的美國與以色列對伊朗的襲擊，打擊了這個出口導向型咖啡生產國的前景。聯合國貿易數據顯示，2024年西亞市場占印度咖啡總出口量的16.1%，高於10年前的12.6%。

印度出口商，尤其是中小型生產者，高度依賴經由荷莫茲海峽和紅海的海運航線，但近期齋戒月高峰期的出貨延誤已顯著擾亂了貿易流。

不願具名的印度頂尖出口商對「日經亞洲」透露，許多種植者將咖啡賣給他們進行全球分銷，但現在他們的企業正承受著延誤、運費調漲和物流瓶頸的衝擊，特別是在與中東相關的航線上。

全球採購也出現了初步的轉向跡象。歐洲一些買家正在增加對烏干達等替代來源的採購，這顯示供應中斷正在改變貿易流向，對印度農民構成關鍵影響。

以色列 聯合國 日經亞洲

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