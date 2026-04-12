俄烏戰爭未平中東烽火又起 烏農業再陷能源成本危機

在烏克蘭中部肥沃黑土地上耕種並向歐洲出口作物的馬利延科（Mykola Maliienko），今年春天減少了100公頃的玉米播種量。

這位70歲農民需要節省開支，因為伊朗戰爭導致化肥價格飆升。

他最大的擔憂是能否買到收割1200公頃農田所需的柴油。

自美國與以色列攻擊伊朗導致能源供應出現前所未有的中斷以來，燃料成本幾乎翻了一倍。儘管與俄羅斯處於4年戰爭中，烏克蘭仍是重要的穀物、油籽與植物油生產國。

數據顯示，烏克蘭目前向150個國家出口食品產品，低於俄羅斯在2022年2月全面入侵前的大約190個國家。

隨著銷往亞洲、大洋洲和中東的貨量減少，出口地域分布發生了變化；銷往歐洲的出口量有所增加，分析人士表示，俄羅斯已經奪取了烏克蘭的市占，特別是在小麥方面。

對烏克蘭而言，風險在於中東衝突反而強化俄羅斯的經濟優勢。作為主要的油氣生產國，俄羅斯將受益於高能源價格，且其農民擁有廉價的國內肥料和柴油供應，而烏克蘭則必須依賴進口。

馬利延科預計他的生產成本將攀升至少10-15%，除非中東衝突能迅速解決，否則成本可能會飆升60%。