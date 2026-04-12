快訊

LINE行事曆功能太煩！網友1招「加密」方式避開識別：別被官方發現

鄭麗文今返台前 大陸預計10時宣布10項對台利多

獨／高雄兩線三星警官猝逝 同學曝：他是霹靂小組成員昔曾押解胡關寶

聽新聞
0:00 / 0:00

美汽油價連兩日下挫 分析：距戰前低價仍遠

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

根據美國汽車協會（AAA）數據，美國一般汽油每加侖平均價格今天下跌近2美分，來到4.14美元，創下自2023年12月以來最大單日跌幅。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，自7日宣布伊朗戰事停火兩周，並計劃重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）油輪運輸以來，牽動汽油價格的原油期貨已大幅下跌。

不過，儘管油價期貨8日出現自2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰以來最大單日跌幅，零售油價要回落到接近戰前水準恐仍需一段時間。分析師表示，全美汽油平均價格要跌破每加侖4美元，可能還需1到2週，而要回到戰前的每加侖2.96美元水準，則可能需要數月時間。

目前外界仍不確定荷莫茲海峽是否真正重新開放，以及困在波斯灣（Persian Gulf）、約占全球20%的石油能否重新流入國際市場。這種不確定性在9日早盤推升原油期貨價格。

美方稍早宣布，已派遣兩艘海軍艦艇於海峽展開掃雷作業，為恢復航行做準備。

整體來看，雖然美國作為全球最大產油國，從波灣國家進口的石油占比相對有限，但戰爭爆發以來，這部分供應中斷仍打亂國際大宗商品市場，推高原油與汽油價格。全美汽油價格持續走高，直到過去兩天才出現變化，累計下跌3美分。

石油 美國 期貨

延伸閱讀

中國獨立煉油廠據報多年來首次溢價採購伊朗原油

費半連八漲再創新高！美伊談判仍左右未來走勢 當心市場過度自信

首艘非伊朗油輪通過！美伊停火後 荷莫茲海峽航運量現況曝

美伊戰爭至今造成哪些衝擊？國際經濟、財經市場與民生影響一次看

相關新聞

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

費半連三日攀峰 投資人寄望外交手段結束中東衝突 本周財報季聚焦

美國股市創下去年11月以來最大單周漲幅，投資人寄望外交手段能結束美國和伊朗之間的衝突。對於厭倦戰爭的投資人而言，本周美股財報季揭開序幕，陸續公布的企業財報會是一大亮點。

全球手機Q1出貨估年減6%

Counterpoint Research初步估計，今年第1季全球智慧手機出貨量年減6%，主要受到DRAM與NAND記憶體短缺及需求疲弱的影響。蘋果以21%市占首次在第1季奪得市占冠軍，出貨量年增5%，因iPhone 17需求強勁，同時公司針對記憶體具備前瞻供應鏈管理，中國大陸市場表現也見改善。

信評示警 保險業難敵大風浪 目前承擔風險比金融海嘯時期更高

國際信評機構AM Best在報告中示警，目前保險業者承擔的風險比2008-2009年全球金融危機之前更大，若遭遇下次危機，恐難全身而退。

川普10%關稅合法性遭質疑 海關20日起受理退稅申請

美國海關遵照最高法院判決，準備受理業者申請全面性關稅退稅之際，美國國際貿易法院10日對美國總統川普2月改向多數進口貨品徵收10%關稅的合法性也表示質疑，認為龐大貿易逆差恐怕不足以構成加徵普遍關稅的充分理由。

日砸巨資挺晶片國家隊 對Rapidus加碼40億美元

日本政府11日批准追加補貼Rapidus 6,315億日圓（40億美元），藉財務支持這個日本半導體國家隊的代表，加速投入競爭激烈的人工智慧（AI）晶片製造領域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。