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美汽油價連兩日下挫 分析：距戰前低價仍遠
根據美國汽車協會（AAA）數據，美國一般汽油每加侖平均價格今天下跌近2美分，來到4.14美元，創下自2023年12月以來最大單日跌幅。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，自7日宣布伊朗戰事停火兩周，並計劃重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）油輪運輸以來，牽動汽油價格的原油期貨已大幅下跌。
不過，儘管油價期貨8日出現自2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰以來最大單日跌幅，零售油價要回落到接近戰前水準恐仍需一段時間。分析師表示，全美汽油平均價格要跌破每加侖4美元，可能還需1到2週，而要回到戰前的每加侖2.96美元水準，則可能需要數月時間。
目前外界仍不確定荷莫茲海峽是否真正重新開放，以及困在波斯灣（Persian Gulf）、約占全球20%的石油能否重新流入國際市場。這種不確定性在9日早盤推升原油期貨價格。
美方稍早宣布，已派遣兩艘海軍艦艇於海峽展開掃雷作業，為恢復航行做準備。
整體來看，雖然美國作為全球最大產油國，從波灣國家進口的石油占比相對有限，但戰爭爆發以來，這部分供應中斷仍打亂國際大宗商品市場，推高原油與汽油價格。全美汽油價格持續走高，直到過去兩天才出現變化，累計下跌3美分。
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