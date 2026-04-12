信評示警 保險業難敵大風浪 目前承擔風險比金融海嘯時期更高

國際信評機構AM Best在報告中示警，目前保險業者承擔的風險比2008-2009年全球金融危機之前更大，若遭遇下次危機，恐難全身而退。

AM Best說，銷售年金的保險公司在其投資組合中持有的風險債務，比全球金融危機之前的2007年更多。該機構還說，根據目前所能取得的最新數據，2024年保險業者年金投資組合的財務緩衝能力略低於2007年。AM Best資深主管米勒表示，情況明顯惡化，無法支付理賠的風險升高。

美媒報導並指出，人壽和年金保險公司已吃下約1兆美元的私募信貸投資，部分原因是包括阿波羅全球管理公司和KKR在內的數家私人資產管理公司收購了保險公司，並將大量私募債務轉至其資產負債表上。

這種安排可能使保險公司（以及收取保險公司帳戶管理費的投資公司）有利可圖，也可能增加保單持有人的收益。但若基礎貸款出現問題，就會帶來風險。

近期私人信貸業發生的違約和損失等問題，已引起外界對該產業的密切關注，並導致部分基金的散戶投資人撤資，進而拖累了一些私募股權基金公司和曝險銀行的股價。

年金的銷售額在過去十年增加了一倍，根據退休研究中心（CRR）估計，目前約有10%的美國老年人持有這類保單。因此，個人年金的資金池已增至近1.6兆美元，遠超過個人壽險保單的資金池規模。

在最壞情況下，當一家保險公司倒閉時，將由其所在州其他保險公司支持的擔保基金協助支付理賠，但這些理賠金額有上限，保單持有人最終可能無法拿到大部分理賠金。

保險業者則表示，他們的投資組合能有效抵禦私募信貸帶來的額外風險。由各州保險監理機構組成的全國保險監理官協會（NAIC）在聲明中說，監理機構一直在密切監控不斷變化的投資組合，並要求保險公司「維持與其風險狀況相符的資本」。

另據彭博資訊報導，知情人士透露，於私募信貸基金贖回激增以及該行業不良貸款增加，聯準會（Fed）正要求美國主要銀行提供其對私募信貸曝險的詳細情況。此舉的用意是，評估私募信貸產業目前承受的壓力，以及這是否可能外溢至更廣泛的金融體系。知情人士表示，美國財政部也正在就保險業對私募信貸的曝險情況進行詢問。